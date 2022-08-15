Відомі заспокійливі ліки, які насправді не працюють – список

Аптеки пропонують широкий асортимент “заспокійливих” засобів, які обіцяють нам зняти напруженість і повернути душевний спокій. Але всі вони марні, коли вам дійсно погано. Вони не знімуть тривожність, не вилікують від депресії. Які заспокійливі ліки насправді не допомагають
Про це розповіла лікар-невролог Ірина Платонова. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
За словами медика, більшість людей бояться як вогню слова “антидепресанти”, які в уяві багатьох ледь не наркотики – і “побочок” забагато і “підсісти” можна. Натомість при різних стресових розладах віддають перевагу “безпечним” заспокійливим.
“Вас дурять. Заспокійливих засобів не існує!” – запевняє Ірина Платонова.
Чому заспокійливі не працюють
За словами медика, вони можуть подіяти тільки як плацебо. А от з хронічним стресом, тривогою, тугою, депресією, тиками, безсонням, засоби, на яких написано “заспокійливі” не справляться.
Всі ці засоби або на травах, або – що гірше – гомеопатія.
Дійсно, на короткий період (година-дві) вам може дійсно здатися, що стало краще. Але потім ви знову повернетесь до попереднього стану.
До того ж, хто сказав, що рослинні засоби безпечні? Кокаїн – теж рослина…
Список марних ліків:
- Барбовал
- Краплі заспокійливі Arbor Vitae
- Валеріани екстракт
- Notta
- Магне B6
- Персен
- Лазея
- Гліцин
- Фітосед
- Антантаваті Кідс
Популярний “сильний” заспокійливий Біфрен в коментарях до посту лікар так само порадила викинути у смітник.
Дієві способи, які працюють
Якщо відчуваєте нервове перенапруження, робіть, що хочеться, або ж не робіть, що не хочеться!
Заспокоїти насправді вас можуть:
- пробіжка, спортзал, масаж,
- шопінг, ресторан,
- готування їжі,
- чашка кави з другом
- час з сім’єю, або наодинці,
- морозиво чи шоколад,
- келих вина,
- комедія,
- нова сукня чи манікюр,
- подорож в гори…
Якщо проблема серйозніша, не бійтеся антидепресантів
Звісно ж, за призначенням лікаря. Ірина Платонова радить не боятися цього слова, а антидепресанти вона б воліла назвати “засобами, які позбавляють людей хронічного болю, тривоги, депресії. Засобами, після яких діти позбавляються тиків, якими страждали декілька років”.
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