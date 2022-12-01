Як обігріти квартиру, якщо є газова плита – простий, економний спосіб

У багатьох помешканнях українців постійно відключають опалення та світло. Як в такому випадку можна обігріти квартиру.

NNS розповідає про простий і дешевий спосіб для тих, у кого в будинку є газова плита.

Як обігріти квартиру

Для цього способу вам знадобиться газова плита і цегла.

Покладіть цеглу на конфорку газової плити з мінімально запаленим газом. Цегла кладеться впоперек конфорки, таким чином, щоб її довга частина була звернена до вас.

Якщо ви збільшите інтенсивність горіння газу, цегла почне швидше нагріватися і віддавати накопичене тепло. Таким чином він виконуватиме функцію невеликої печі.

Скільки коштує цегла

Зазначимо, що на одному з українських сайтів оголошень можна купити вогнетривку цеглу від 15 гривень за штуку. У середньому вона коштує 18 гривень.

Важливо! При використанні цегли та газової плити не забувайте провітрювати приміщення. В іншому випадку ви можете отруїтися чадним газом.

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Джерело: РБК-Україна