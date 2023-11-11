Метеозалежність – що це таке, на жаль, добре знають багато людей. Напередодні синоптики попереджали українців про можливе погіршення самопочуття у зв’язку із метеорологічними явищами, що мають місце цими вихідними. У багатьох регіонах країни йде дощ, посилився вітер. До того ж, через певні процеси на Сонці, можливі магнітні бурі. Але не всі люди є метеочутливими. Втім, про усе по порядку.

Отже, метеозалежність – що це таке і як полегшити симптоми. Про це Суспільному розповів головний санітарний лікар Черкаської області Володимир Папач, передає НСН.

За словами медика, метеочутливі люди реагують на різноманітні зміни в погоді: різке похолодання чи потепління, перепади атмосферного тиску, магнітні бурі чи навіть спалахи на сонці.

Метеозалежність може проявлятися головним болем, слабкістю, втратою апетиту, порушеннями серцевого ритму та іншими симптомами. Найчастіше нездужання триває від одного до чотирьох днів, – розповів фахівець

Причини метеозалежності

Причини метеочутливості можуть бути різними, додав Володимир Папач:

Багато людей не помічають цього, але на їхнє самопочуття впливає цілий комплекс факторів. Крім харчування, фізичної активності, здорових чи шкідливих звичок, велике значення має довкілля. Зміни температури повітря та атмосферного тиску, похмура чи сонячна погода – все це позначається на здоров’ї та емоційному стані. Хтось легше та швидше адаптується і навіть не звертає уваги на зміни, а хтось – навпаки

Причинами підвищеної метеочутливості, з його слів, вважають:

зниження імунітету та загальну слабкість;

гіпо-і гіпертонію;

серцево-судинні захворювання;

бронхіальну астму;

ревматизм;

артрит;

атеросклероз;

вегетосудинну дистонію та інші хронічні захворювання;

перенесений струс мозку або переломи;

емоційну лабільність;

знижену або підвищену активність нервової системи (меланхоліки та холерики);

похилий вік;

недостатню фізичну активність.

Симптоми метеозалежності

Симптоми метеозалежності можуть бути суто індивідуальними. Вони залежать від наявності хронічних захворювань, віку, способу життя, емоційного стану людини та інших факторів.

Найчастіше люди скаржаться на:

слабкість,

швидку стомлюваність;

втрату апетиту;

біль у м’язах та суглобах, а також місцях, де були переломи;

запаморочення;

головний біль,

мігрень;

підвищення та зниження артеріального тиску;

шум у вухах;

прискорене серцебиття;

задишку;

перепади настрою,

тривожність,

агресивність чи депресію.

Метеозалежність – як покращити свій стан

Фахівці відзначають, що під час різких змін погоди, а також магнітних бур та спалахів на сонці збільшення звернень до швидкої медичної допомоги, випадків загострення хронічних захворювань, а також кількості аварій на дорогах та інших подій.

За наявності хронічних захворювань, якщо вони загострюються під час зміни погоди, потрібно проконсультуватися зі своїм лікарем та отримати індивідуальні рекомендації. За потреби фахівець може призначити медикаментозну терапію, – пояснив Володимир Папач

В інших випадках, якщо людина не має серйозних проблем зі здоров’ям, для зниження метеозалежності фахівці рекомендують:

відмовитися від шкідливої повкдінки (куріння, вживання алкоголю);

налагодити збалансоване харчування, щоб воно включало усі необхідні корисні речовини, вітаміни та мінерали;

регулярно робити зарядку;

більше гуляти на свіжому повітрі;

спати не менше 8 годин на добу (як мінімум, у дні погодних катаклізмів);

уникати стресових ситуацій, контролювати свій емоційний стан;

робити дихальні практики;

пити трав’яний чай тощо.

Медики відзначають великий зв’язок метеочутливості не лише з віком та здоров’ям людини, а й із її психоемоційним станом. Тому важливо контролювати рівень стресу та тривожності – наскільки це можливо в умовах війни.

Читайте також: Не 10 тисяч: скільки кроків треба проходити насправді, аби знизити ризик передчасної смерті на 15%