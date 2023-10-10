Сьогодні, 10 жовтня, відзначається Всесвітній день ментального здоров’я. Як в непростих ситуаціях справлятися з життєвими проблемами та стресами розповіла Національна служба здоров’я України, передає НСН.
Всесвітній день ментального здоров’я: поради, яких варто дотримуватись, коли “накриває”
Психічне здоров’я кожного в першу чергу залежить від нього самого і його близьких. Задача кожної сучасної людини зберігати свою душевну рівновагу, бути готовою до стресових ситуацій, і за необхідності звертатися за допомогою, а не пускати на самоплив симптоми перевантаження, депресії, емоційної нестійкості.
Якщо ви відчуваєте, що не в змозі скористатися цими порадами і самостійно впоратися зі стресами і проблемами у вашому житті, обов’язково зверніться за професійною допомогою. Це допоможе уникнути можливих негативних наслідків стресу. Не займайтеся самолікуванням без консультації фахівця!
Що спричиняє психічні захворювання
Немає єдиної причини виникнення психічних захворювань. Є низка факторів ризику розвитку психічних захворювань:
- генетичні фактори;
- низький рівень освіти;
- вживання алкоголю та наркотиків;
- нездоровий режим харчування;
- ожиріння та інші метаболічні ризики;
- хронічні захворювання;
- незадоволення власним тілом;
- порушення сну;
- соціальне насильство та жорстокість;
- емоційне, фізичне насильство та зневага;
- вживання психоактивних речовин матір’ю під час вагітності;
- цькування, булінг;
- насильство з боку інтимного партнера;
- раптова втрата близької людини;
- напружена робота та безробіття;
- несправедливість, дискримінація і соціальне відчуження;
- соціальна, економічна та гендерна нерівність;
- війна;
- ускладнення стану здоров’я.
Як підтримати психічне здоров’я
- Шоденні вправи, техніки дихання, фізична активність, хобі, прогулянки на природі та догляд за тваринами – допомагає тримати стійкість.
- Також варто знайти власне джерело сили та приділяйте увагу тим речам, які вас наповнюють, хоча б кілька годин на день.
- До того ж необхідно мінімізувати час за читанням новин та в соцмережах – це аж ніяк не сприяє міцності психіки.
- Не соромтесь звертатися по допомогу, якщо відчуваєте, що вас “накриває” і самостійно впоратись ви не маєте сил. Почати можна із сімейного лікаря.
- Якщо вам призначили ліки для підтримки ментального здоров’я – важливо їх приймати.
Коли варто звернутися за допомогою
Якщо ви відчуваєте серйозні або тривожні симптоми, які тривають більше 2 тижнів, зверніться за професійною допомогою.
- проблеми зі сном;
- порушення апетиту, що призводить до небажаних змін маси тіла;
- труднощі з концентрацією уваги;
- втрата інтересу до речей, які вам зазвичай приносять задоволення;
- нездатність виконувати звичайні повсякденні функції та обов’язки;
- постійне відчуття втоми та втрати енергії;
- думки про смерть чи самогубство.
Будьте уважними один до одного та оберігайте власне психічне здоров’я.
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