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Всесвітній день ментального здоров’я: поради, яких варто дотримуватись, коли “накриває”

поради
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Сьогодні, 10 жовтня, відзначається Всесвітній день ментального здоров’я. Як в непростих ситуаціях справлятися з життєвими проблемами та стресами розповіла Національна служба здоров’я України, передає НСН.

Всесвітній день ментального здоров’я: поради, яких варто дотримуватись, коли “накриває”

Психічне здоров’я кожного в першу чергу залежить від нього самого і його близьких. Задача кожної сучасної людини зберігати свою душевну рівновагу, бути готовою до стресових ситуацій, і за необхідності звертатися за допомогою, а не пускати на самоплив симптоми перевантаження, депресії, емоційної нестійкості.

Якщо ви відчуваєте, що не в змозі скористатися цими порадами і самостійно впоратися зі стресами і проблемами у вашому житті, обов’язково зверніться за професійною допомогою. Це допоможе уникнути можливих негативних наслідків стресу. Не займайтеся самолікуванням без консультації фахівця!

Що спричиняє психічні захворювання

Немає єдиної причини виникнення психічних захворювань. Є низка факторів ризику розвитку психічних захворювань:

  • генетичні фактори;
  • низький рівень освіти;
  • вживання алкоголю та наркотиків;
  • нездоровий режим харчування;
  • ожиріння та інші метаболічні ризики;
  • хронічні захворювання;
  • незадоволення власним тілом;
  • порушення сну;
  • соціальне насильство та жорстокість;
  • емоційне, фізичне насильство та зневага;
  • вживання психоактивних речовин матір’ю під час вагітності;
  • цькування, булінг;
  • насильство з боку інтимного партнера;
  • раптова втрата близької людини;
  • напружена робота та безробіття;
  • несправедливість, дискримінація і соціальне відчуження;
  • соціальна, економічна та гендерна нерівність;
  • війна;
  • ускладнення стану здоров’я.

поради

Як підтримати психічне здоров’я

  1. Шоденні вправи, техніки дихання, фізична активність, хобі, прогулянки на природі та догляд за тваринами – допомагає тримати стійкість.
  2. Також варто знайти власне джерело сили та приділяйте увагу тим речам, які вас наповнюють, хоча б кілька годин на день.
  3. До того ж необхідно мінімізувати час за читанням новин та в соцмережах – це аж ніяк не сприяє міцності психіки.
  4. Не соромтесь звертатися по допомогу, якщо відчуваєте, що вас “накриває” і самостійно впоратись ви не маєте сил. Почати можна із сімейного лікаря.
  5. Якщо вам призначили ліки для підтримки ментального здоров’я – важливо їх приймати.

Коли варто звернутися за допомогою

Якщо ви відчуваєте серйозні або тривожні симптоми, які тривають більше 2 тижнів, зверніться за професійною допомогою.

  • проблеми зі сном;
  • порушення апетиту, що призводить до небажаних змін маси тіла;
  • труднощі з концентрацією уваги;
  • втрата інтересу до речей, які вам зазвичай приносять задоволення;
  • нездатність виконувати звичайні повсякденні функції та обов’язки;
  • постійне відчуття втоми та втрати енергії;
  • думки про смерть чи самогубство.

Будьте уважними один до одного та оберігайте власне психічне здоров’я.

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