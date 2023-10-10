Сьогодні, 10 жовтня, відзначається Всесвітній день ментального здоров’я. Як в непростих ситуаціях справлятися з життєвими проблемами та стресами розповіла Національна служба здоров’я України, передає НСН.

Всесвітній день ментального здоров’я: поради, яких варто дотримуватись, коли “накриває”

Психічне здоров’я кожного в першу чергу залежить від нього самого і його близьких. Задача кожної сучасної людини зберігати свою душевну рівновагу, бути готовою до стресових ситуацій, і за необхідності звертатися за допомогою, а не пускати на самоплив симптоми перевантаження, депресії, емоційної нестійкості.

Якщо ви відчуваєте, що не в змозі скористатися цими порадами і самостійно впоратися зі стресами і проблемами у вашому житті, обов’язково зверніться за професійною допомогою. Це допоможе уникнути можливих негативних наслідків стресу. Не займайтеся самолікуванням без консультації фахівця!

Що спричиняє психічні захворювання

Немає єдиної причини виникнення психічних захворювань. Є низка факторів ризику розвитку психічних захворювань:

генетичні фактори;

низький рівень освіти;

вживання алкоголю та наркотиків;

нездоровий режим харчування;

ожиріння та інші метаболічні ризики;

хронічні захворювання;

незадоволення власним тілом;

порушення сну;

соціальне насильство та жорстокість;

емоційне, фізичне насильство та зневага;

вживання психоактивних речовин матір’ю під час вагітності;

цькування, булінг;

насильство з боку інтимного партнера;

раптова втрата близької людини;

напружена робота та безробіття;

несправедливість, дискримінація і соціальне відчуження;

соціальна, економічна та гендерна нерівність;

війна;

ускладнення стану здоров’я.

Як підтримати психічне здоров’я

Шоденні вправи, техніки дихання, фізична активність, хобі, прогулянки на природі та догляд за тваринами – допомагає тримати стійкість. Також варто знайти власне джерело сили та приділяйте увагу тим речам, які вас наповнюють, хоча б кілька годин на день. До того ж необхідно мінімізувати час за читанням новин та в соцмережах – це аж ніяк не сприяє міцності психіки. Не соромтесь звертатися по допомогу, якщо відчуваєте, що вас “накриває” і самостійно впоратись ви не маєте сил. Почати можна із сімейного лікаря. Якщо вам призначили ліки для підтримки ментального здоров’я – важливо їх приймати.

Коли варто звернутися за допомогою

Якщо ви відчуваєте серйозні або тривожні симптоми, які тривають більше 2 тижнів, зверніться за професійною допомогою.

проблеми зі сном;

порушення апетиту, що призводить до небажаних змін маси тіла;

труднощі з концентрацією уваги;

втрата інтересу до речей, які вам зазвичай приносять задоволення;

нездатність виконувати звичайні повсякденні функції та обов’язки;

постійне відчуття втоми та втрати енергії;

думки про смерть чи самогубство.

Будьте уважними один до одного та оберігайте власне психічне здоров’я.

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