Відключення електроенергії – як підключитися до мобільного інтернету за відсутності світла

Більшість абонентів навіть й гадки не мають, шо в них є можливість підключитися до мобільного інтернету навіть за відсутності електроенергії. Як це зробити

Під час відключень світла в країні зазвичай зникає мобільний зв’язок та інтернет. За таких умов мережі операторів перевантажуються, причиною цього є те, що абоненти переходять зі стаціонарних підключень на мобільне.

Як підключитися до мобільного інтернету за відсутності електроенергії розповідає НСН

Проте, не всі знають, що є варіант приєднатися до мобільного інтернету хоча б на короткий час. В першу чергу необхідно вимкнути Wi-Fi і на кілька секунд увімкнути режим польоту в налаштуваннях. Після даної операції мобільний зв’язок та Інтернет має ненадовго повернутись. Але цього буде достатньо для того, аби запустити месенджер та написати повідомлення.

Ви також зможете примусово налаштувати ваш смартфон на ту чи іншу мережу. Більшість смартфонів мають автоматичний вибір мережі, яка іноді перемикається на повільніший 3G. Тому, можна відкрити налаштування мобільних мереж, вибрати потрібну SIM-карту, відкрити меню “Вподобані мережі” та вибрати “4G”.

Власники Android-смартфонів можуть перевести пристрій на режим LTE. Для цього через виклик відправте команду *#*#4636#*#, виберіть “Налаштування телефону” та “Встановити потрібний тип мережі”, а саме – “LTE only”.

Крім того, можна завантажити з Google Play Market програму під назвою “Force 4G”. iPhone теж можна перевести в такий режим, але це нелегально і суперечить угоді користувача з Apple.

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