Істерика у дитини – як правильно реагувати, щоб допомогти малюку

Психологи розповіли як реагувати батькам, коли істерика у дитини. В цьому емоційному стані малеча дуже вразлива, тому дорослим потрібно правильно повестись

Часто батькам дуже важко справлятись з істериками дитини. У таких ситуаціях не діють ні вмовляння, ні погрози. В цьому емоційному стані малеча дуже вразлива, тому дорослим потрібно правильно повестись, аби ще більше не травмувати психічно дитину своїми діями.

Про те, як варто реагувати батьками на істерики дитини, що можна і не можна робити дорослим у таких випадках, розповіли в Центрі психології та розвитку на своїй сторінці в Instagram, повідомляє НСН

Істерика у дитини – як реагувати батькам

Як батькам реагувати на істерики дитини

“Навряд чи існують батьки, які жодного разу не стикалися з надмірно емоційною поведінкою дитини: сльози, крики, часом навіть фізична агресія. Істерику дуже складно витримати, вона може спровокувати дорослу людину теж перестати контролювати себе, перейти на крик та погрози – і це зазвичай сильно шкодить ситуації”, – йдеться у повідомленні.

Психологи зібрали поради, як реагувати батькам у таких ситуаціях та що робити, щоб допомогти дитині заспокоїтись.

Чи можна заспокоїти дитину

“Істерика – це особливий стан психіки, в якому ані дитина, ані доросла людина не може контролювати свої дії, тому не буде дослухатися до ваших вказівок. Фраза “перестань це робити” просто не буде почута, як би голосно ви її не казали”, – пояснюють психологи.

Спробувати припинити істерику можна лише на самому початку, коли ви тільки-тільки помічаєте, що зростає збудження: дитина починає вередувати, тупотіти ногами тощо. У цей момент можна спробувати змістити її увагу грою, цікавим предметом, обіймами.

Який алгоритм дій

Якщо істерика відбувається у публічному просторі, спробуйте вивести дитину з магазину, кафе тощо. Під час нападу вона не почує ваших зауважень і пояснень, соціальні норми для неї не існують в цей момент.

Не покидайте дитину на самоті. Її поведінка може вас розізлити, але пам’ятайте, що перед вами все ще ваше рідне маленьке створіння, яке зараз не може впоратись зі своїми почуттями. Сідайте поруч та спробуйте обійняти, якщо дитина готова до фізичного контакту.

Істерика не триватиме вічно. У певний момент дитина виснажиться та почне заспокоюватись. Цього моменту важливо дочекатись та залишитись поруч. Коли плач почне стихати, запропонуйте малюку води, обійми, трохи відпочити разом.

Стабілізуйте дитину та трохи поговоріть з нею. Коли емоційний стан повернеться до ладу, важливо пояснити дитині, чому так робити не можна і чому істерика не призведе до позитивного результату. Ви також можете повідомити про те, які емоції відчуваєте, коли зіштовхуєтесь із такою поведінкою.

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