Які хвороби можна підчепити на манікюрі – розповіла лікар

Манікюр – це дуже важлива процедура, якою користуються жінки та чоловіки. Зараз безліч перукарень та салонів надають цю послугу. Якими хворобами можна заразитися на манікюрі

Які хвороби можна підхопити на манікюрі, розповіла головний лікар однієї з приватних клінік Києва Наталія Сливка на Facebook, повыдомляэ НСН.

Які хвороби можна підчепити на манікюрі

Бактеріальні інфекції імпетиго – це бактеріальна інфекція поверхневих шарів шкіри, що викликається стафілококами, стрептококами або їх поєднанням.

Симптоми – гнійні висипання на шкірі у вигляді пухирців. Зараження відбувається тому, що інструменти часто використовуються без належної дезінфекції. Наприклад, якщо багаторазові пилочки для нігтів обробляються частіше, подушечки під руки в деяких салонах взагалі не обробляються ніколи.

Грибок – ще один неприємний бонус до манікюру, який можна отримати у салоні з поганою обробкою інструментів. Гриб легко можна заразитися при використанні нестерильного інструменту, яким обробляються кутикули.

Вірус гепатиту B – досить стійкий у навколишньому середовищі, тому навіть неглибокий поріз під час манікюру може спричинити зараження, якщо вірус “перебував” на інструменті. Зараження під час сеансу манікюру та педикюру можливе за умови, коли в салоні краси не дотримуються санітарно-гігієнічних норм та інструменти не обробляються належним чином.

Що потрібно знати про манікюр

Манікюр і педикюр належать до рутинних б’юті-процедур. І клієнт часто не замислюється над своєю безпекою.

“Чомусь ми завжди серйозно ставимося до ін’єкційних процедур, а до безпеки під час манікюру та педикюру є набагато більш ослаблені вимоги, і я рекомендую змінювати це ставлення прямо зараз”, – розповіла лікарка.

Поцікавтеся у майстра, як проводиться дезінфекція інструментарію, чи є в салоні/кабінеті автоклав, чи працює він у рукавичках, чи обробляє ваші руки антисептиком на початку манікюру.

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