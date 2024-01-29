Сьогодні безпілотник атакував нафтопереробний завод в Ярославлі – це 700 км від України

Сьогодні безпілотник атакував нафтопереробний завод в Ярославлі. Це 700 кілометрів від кордону з Україною і перша атака у даній області.

Атаку підтвердили представники російської влади, передає НСН.

За повідомленням губернатора Ярославської області Михайла Євраєва, система радіоелектронної боротьби, встановлена на нафтопереробному заводі «Славнефть-ЯНОС», запобігла атаці безпілотника.

Постраждалих немає, займання немає, – запевняє чиновник

За даними «Вести Ярославль», дрон упав біля установки гідрокрекінгу, яка призначена для очищення сировини.

За повідомленнями телеграм-каналів, інцидент стався о 6:39, невелику пожежу загасили працівники підприємства. Територією підприємства розкидало уламки безпілотника. Місцеві жителі повідомили, що чули вибух.

За даними ASTRA, співробітників заводу тимчасово відпустили додому.

Сьогодні безпілотник атакував нафтопереробний завод в Ярославлі: відео

Як зазначає Mash, це перший випадок із початку повномасштабної війни проти України, коли безпілотник атакував обʼєкт у Ярославській області.

‘Славнафта’, згідно з офіційним сайтом підприємства, входить до десятки найбільших нафтових компаній Росії за обсягом видобутку нафти.

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