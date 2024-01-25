Поки окупанти били по багатоповерхівкам з мирними людьми в Одесі цієї ночі, БпЛА спалив нафтопереробний завод в Туапсе, що в Краснодарському краї росії. Відео потужної пожежі публікують у мережі, передає НСН.

Російські ЗМІ повідомляють, що НПЗ у Туапсі був атакований БПЛА.

Офіційно влада так і не назвала причину пожежі на НПЗ. Але ЗМІ, зокрема АСТРА, з’ясували, що опівночі 25 січня територію ‘РН-Морський термінал Туапсе’ атакував один безпілотник. Після чого почалася пожежа. Пошкоджено нафтопереробну установку, в якій на момент атаки знаходилося близько 100 тонн бензину та 200 тонн мазуту. З території підприємства евакуювали 38 працівників. Постраждалих нібито немає.

Російські Телеграм-канал коментує подію:

«Це це виходить? БПЛА подолав лінію фронту десь між Маріуполем і Мелітополем, пролетів над Азовським морем, над Анапою з дитячими таборами, над Новоросійськом, де думають, що сховалися кораблі, над палацом вождя в Геленжику, досяг Туапсе – і нафтобаза псу під хвіст? У Туапсе – сильна пожежа на нафтобазі після прильоту безпілотників. Через загрозу атаки БПЛА в аеропорту Сочі запроваджено план «Килим». Все йде за планом, абсолютно все»

БпЛА спалив нафтопереробний завод в Туапсе: відео

А на цьому відео дрон пролітає над Сочі. Увага, нецензурна лексика!

До речі: на днях БпЛА потужно атакували Росію: вибухало під Пітером, у Тулі, Смоленську, Орлі і Клинцях – що відомо (відео)