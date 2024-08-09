Офіційно: ЗСУ успішно уразили військовий аеродром «Ліпецьк» та засоби ППО

Про це повідомив 9 серпня Генштаб ЗСУ, передають «Новини України – НСН».

Уразили військовий аеродром «Ліпецьк»

Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому «Ліпецьк» (Ліпецька область, рф). В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі «Ліпецьк» базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил рф. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, через детонацію боєприпасів на аеродромі внаслідок удару, з частини населених пунктів Липецької області оголосили евакуацію.

А в регіоні оголосили режим НП.

Про все це ми писали і публікували більше відео ТУТ,

Тим часом, джерела в СБУ повідомляють, що цієї ночі СБУ у співпраці із ЗСУ та ССО завдала вибухового удару по російському військовому аеродрому «Липецьк-2». Там перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

Після удару українських дронів відбувся потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому.

Більшість літаків, розміщених на військовом аеродромі «Липецьк – 2» злетіти не встигли.

«СБУ у співпраці із Силами оборони продовжує методичну роботу по знищенню авіаційної логістики росіян, щоб у ворога не було можливості бомбардувати КАБами українські міста. На початку серпня ми очистили від КАБів та винищувачів аеродром «Морозовськ», сьогодні черга за «Липецьком-2». Працюємо далі», — повідомило поінформоване джерело в СБУ

Знищили засоби ППО

Окрім цього, українські підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах рф на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас, зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів.

До бойової роботи були залучені підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, сили й засоби Служби безпеки України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме й в подальшому, – запевняють у Генштабі ЗСУ

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