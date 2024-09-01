На Дніпропетровщині загорілася підстанція через бойові дії: які сьогодні графіки відключень і ситуація в енергетиці

Які сьогодні графіки відключень світла і яка ситуація в енергетиці, розповіли в Міненерго .

«Новини України – НСН» надають інформацію з посиланням на офіційний телеграм-канал відомства.

Які сьогодні графіки відключень світла

1 вересня планові графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть з 00:00 до 24:00. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Згідно з урядовою постановою, відключення не застосовуються до підприємств критичної інфраструктури, а також до тих, що імпортують понад 80% електроенергії для власного споживання.

Енергетики 24/7 працюють над ліквідацією наслідків останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. Продовжується масштабна ремонтна кампанія, спрямована на стабілізацію роботи енергосистеми та підготовку до осінньо-зимового сезону.

Закликаємо всіх раціонально використовувати електроенергію. Завдяки ощадливому споживанню знижується навантаження на енергосистему, – йдеться у повідомленні

Наслідки обстрілів

Дніпропетровська область: внаслідок бойових дій на підстанції виникло загорання. При цьому вимикалась повітряна лінія та знеструмлювались побутові споживачі. Загорання ліквідоване.

Одеська область: внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі у двох областях. Живлення частково відновлено.

Стан мереж

Київська область: через технологічні порушення короткостроково вимикалась повітряна лінія.

Харківська область: з технологічних причин відключалось обладнання на одній із підстанцій, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

Знеструмлення споживачів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 5694 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 534 населених пункти.

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