Як сьогодні діють графіки відключень світла: ситуація в енергосистемі 27 серпня

Як сьогодні діють графіки відключень світла, розповіли в Міненерго. Також тут інформують про ситуацію в енергосистемі України.

Вимушені обмеження електропостачання діятимуть впродовж доби – попереджають в Міненерго, передають «Новини України – НСН».

Як сьогодні діють графіки відключень світла і яка ситуація в енергосистемі

Минулої доби ворог здійснив один із наймасштабніших обстрілів енергетичних об’єктів. Внаслідок чого оператор системи передачі був змушений вдатися до екстрених відключень електроенергії споживачам для утримання і стабілізації ситуації в системі.

Сьогодні планові графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть з 00:00 до 24:00. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

На об’єктах наразі триває ліквідація наслідків атаки, розмінування та проведення ремонтних робіт. Роботи з відновлення триватимуть цілодобово.

Також продовжується масштабна ремонтна кампанія, енергетики працюють, щоб забезпечити стабільність і цілісність енергосистеми та підготувати її до осінньо-зимового періоду.

Для підтримки стабільності енергосистеми важливо раціонально та ощадливо використовувати електроенергію.

Минулої доби українська енергосистема отримувала аварійну допомогу зі Словаччини та Польщі.

Наслідки обстрілів

Минулої доби ворог завдав ударів по низці об’єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Під час ворожої атаки на один з об’єктів загинув працівник. Ще одного працівника було поранено, його доставлено до лікарні.

Стан мереж

Східний регіон: через технологічні порушення знеструмлювались підстанції, побутові та промислові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

Південний регіон: з технологічних причин відключалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Живлення для усіх споживачів відновлено.

Центральний регіон: з технологічних причин вимикалась повітряна лінія. Її включено в роботу.

Знеструмленні споживачів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 9848 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 543 населених пункти.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.59 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

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