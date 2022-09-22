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Звільнення азовців та інших полонених: список, усі подробиці і “вий на болотах” у росіян

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Звільнення азовців та інших полонених: список, усі подробиці і "вий на болотах" у росіян

Звільнення азовців та інших українських військовополонених стало ТОП-новиною середи 21 вересня. Інформація про «Пташку» та її побратимів на волі вмить облетіла соціальні мережі, викликавши шквал радості у українців. Ми так довго цього чекали… NNS розповість усі подробиці обміну, надасть список звільнених українців. А також розповість про реакцію росіян на цю подію.

Отже, у межах обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них – 10 іноземців. Росії повернули кума путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Подробиці обміну повідомили президент Володимир Зеленський та глава ОП Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

«Ми звільнили з російського полону 215 наших людей, серед яких – 124 офіцери. Серед тих, кого звільнили, 108 бійців «Азову», – зазначив Єрмак.

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Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні.

Зокрема, командири «Азовсталі»:

  • Денис Прокопенко «Редіс»,
  • Сергій Волинський «Волина»,
  • Святослав Паламар,
  • Денис Шлега,
  • Олег Хоменко.

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Зі слів голови ОП, це результат особистих домовленостей президента України з президентом Туреччини Ердоганом. Зокрема, 5-ро українських командирів перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.

Крім того, серед звільнених «азовці» Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити. А також Катерина Поліщук – легендарна «Пташка».

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Також вдалося повернути в межах обміну 10 іноземців, які захищали Україну. Серед них є ті, кого окупанти «засудили» до смертної кари.

«Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів «Азовсталі» – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу», – зазначив Єрмак.

Нижче – список 215 звільнених українців:

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Президент відзначив, що в Україні були готові повернути хоча б одного захисника на Медведчука, а вдалося повернути аж 200.

Після звільнення з російського полону бійці стають навколішки і цілують українську землю:

Зазначимо, що, на жаль, в полоні у ворога залишається ще багато українських військових і цивільних громадян.

Обмін 21 вересня викликав шквал емоцій і у росіян – але зовсім іншого характеру, ніж у українців. Росіяни обурені  і розлючені через те, що путін віддав військових, яких пропаганда раніше охрестила «нацистами» і «вбивцями мирних мешканців Донбасу».  В коментарях стоїть справжній «вий на болотах». Росіяни пишуть, що після таких дій влади вони точно не будуть поспішати до військоматів. Громаляни країни-агресорки все менше довіряють путіну та пропагандистам і все більше переконуються, що їй постійно дурять.

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Список полонених, звільнених 16 квітня в рамках обміну

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