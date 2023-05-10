У мережі з’явилося відео, як український дрон взяв у полон окупанта. Запис оприлюднив Михайло Федоров, передає НСН.

Події, що на відео, відбуваються 9 травня 2023 року у Бахмуті.

Воїни роти ударних БПЛА «Ахіллес» 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка взяли в полон російського військового завдяки дрону. Ворог помітив безпілотник та почав жестами показувати бажання здатися. Тоді українські захисники скинули йому записку з вказівками, як діяти.

Піхота та розвідники супроводжували окупанта аж до українських позицій. Незважаючи на обстріли своїх же росяному вдалося залишитися живим.

Цей кейс доводить, що дрони в сьогоднішній війні відіграють дуже важливу роль. Розвідка, коригування артилерії, знищення техніки та навіть взяття окупантів у полон. Дякую кожному, хто підтримує Армію дронів через платформу Президента Володимира Зеленського UNITED24. Продовжуємо посилювати українських воїнів та ударні роти БПЛА, – написав Михайло Федоров

Милосердя від ЗСУ на 9 травня, або як український дрон взяв у полон окупанта в Бахмуті: відео

Як Український Дрон взяв у полон окупанта

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