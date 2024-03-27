Зеленський збрехав про мільйон дронів, армія не отримує достатньо БПЛА. Бригади реально отримують від держави близько 5 відсотків дронів, які використовують.

Про таке заявив сьогодні військовий журналіст Юрій Бутусов, передає НСН.

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський збрехав щодо забезпечення армії дронами. Минуло три місяці 2024 року, в якому Зеленський пообіцяв надати у війська 1 мільйон дронів, а потреби сил оборони в fpv-дронах, мавіках, аутелах держава не забезпечує – бригади реально отримують від держави близько 5 відсотків дронів, які використовують, – написав Бутусов

Він нагадав, що Мінстратегпром заявив, що за два перших місяці 2024 року випустив 200 тисяч дронів. Але де ці дрони – незрозуміло, війська такої кількості fpv від держави, за словами Бутусова, не отримали.

Складається враження, що суспільство заспокоюють заявами, гроші розкладають по кишенях, а за результат – передачу дронів у бригади, не відповідає ніхто, – пише журналіст

Де уся ця Ставка Верховного головнокомандувача? Чому Зеленський не відповідає за слова? Де міністр оборони Умеров? Коли треба вирішувати проблеми він завжди скромно мовчить. Де парламентський контроль Верховної Ради? Чому мовчите? А, Слуги народу лобіюють певні компанії і не збираються піднімати шум? Все як завжди, брак відповідальності, – додав Бутусов

Він каже, що влада повинна їхати на фронт не для чергових фотосесій у військовій формі, а для вирішення проблем.

Бутусов пропонує повернути кошти ПДФО місцевим громадам, аби було хоча б з кого спитати.