Зеленський підписав закон про декриміналізацію дрібних крадіжок під час війни. Про це йдеться у картці законопроєкту №11068. Розповідаємо, що це означає і що зміниться.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про зміни до законодавства щодо покарання за дрібні крадіжки під час воєнного стану, повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на «Громадське».

Автори документа зазначали, що з ухваленням воєнного стану в Україні посилилась кримінальна відповідальність за низку злочинів. Зокрема основних майнових злочинів, які завжди становили значну частину всієї кримінальної статистики в Україні — це крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, а також розтрата і заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану, є особливо кваліфікованим складом злочину. І загрожує покаранням у вигляді від 5 до 8 років за ґратами. Однак через це кримінальні вироки почали виносити навіть за дрібні крадіжки.

Як приклад автори наводили рішення суддів, де за крадіжку шоколадок з «АТБ» чи памперсів винних засуджували за статтями ККУ. Депутати пояснювали, що таке покарання за вчинення крадіжки є не співмірним, а повинно відповідати ступеню суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення та враховувати особу винного, тобто бути справедливим.

Так, автори законопроєкту пропонували посилити Кодекс про адмінпорушення у пунктах про дрібні крадіжки, щоб розмежувати адміністративну та кримінальну відповідальності за крадіжку.

Закон про декриміналізацію дрібних крадіжок – що змінилося

Досі викрадення чужого майна вважалося дрібним, якщо вартість не перевищувала 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 грн). Зараз поріг підвищили до 0,5 — це 757 гривень.

Дрібна крадіжка чужого майна у значному розмірі тепер рахується від 757 грн до 3 028 гривень.

Також закон посилює адміністративну відповідальність крадіжки, збільшивши штрафи. За дрібну крадіжку загрожує 850 – 1700 гривень штрафу. За крадіжку майна у значному розмірі — від 1700 5100 гривень штрафу.

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