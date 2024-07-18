Верховна Рада підтримала законопроект, згідно з яким корупціонери зможуть відкупитися штрафом за скоєний злочин.

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11340, який дозволятиме підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам йти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. Передають «Новини України – НСН».

За законопроєкт проголосував 231 депутат. Депутат Железняк зазначив, що це сталося попри застереження з боку НАБУ, САП та Антикорупційного комітету.

Корупціонери зможуть відкупитися штрафом – Рада підтримала закон у першому читанні

Що передбачено законопроектом

Згідно з законопроєктом, чиновники, яких підозрюють в корупції, матимуть змогу сплатити штраф:

у разі вчинення кримінального проступку — від 204 тисяч грн до 2,05 млн грн;

у разі вчинення нетяжкого злочину — від 2,05 млн до 20,4 млн грн;

у разі вчинення тяжкого злочину — від 20,4 млн до 102 млн грн;

у разі вчинення особливо тяжкого злочину — від 102 млн грн до 204 млн грн.

Які ризики?

Активісти та громадські діячі вказують, що даний законопроєкт дозволить підозрюваним у корупції чиновникам просто відкупитися за скоєний злочин. Керівник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін також відзначає, що цей законопроєкт навіть не передбачає конфіскацію майна підозрюваного.

«Вкрав мільярд, взяли на чергових 100 млн, компенсував їх, заплатив ще 200 млн штрафу і живи-насолоджуйся на “зароблених” 700 млн», — пише Шабунін.

На думку активіста, за допомогою цього закону можна буде «врятувати» від в’язниці бізнесменів Ігоря Коломойського та Олега Бахматюка.

«Після кількості корупційних підозр нардепам у Раді вже назріває бунт. І можливість відкупитися від покарання — єдиний варіант для збереження контролю ОП», — вважає Шабунін.

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