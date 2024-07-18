Рада схвалила підвищення акцизу на пальне: на скільки зростуть ціни на бензин і газ

Рада ухвалила підвищення акцизу на пальне, прийнявши відповідний законопроєкт в цілому сьогодні, 18 липня. Розповідаємо, на скільки у зв’язку із цим зростуть ціни на бензин і газ.

Парламент прийняв законопроект № 11256- 2 про підвищення акцизного податку на паливо, повідомив нардеп Ярослав Железняк, – передають «Новини України – НСН».

Правка №267, яка стосується газу, теж була підтримана, додав депутат.

За законопроєкт проголосував 231 депутат, 30 проти,18 утримались і 40 не голосували.

Основні положення документа:

У другому читанні повернулись до початкової версії законопроєкту, яка була запропонована Урядом (йдеться про ставку акцизного податку саме у розмірі 250, а не 70 євро)

Акцизи підійматимуть поступово, і до 2028 року вони досягнуть максимальних показників, згідно з директивою ЄС.

Закон набере чинності з 1 вересня 2024 року.

Проектом закладається поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 01.01.2028 р, зокрема, для бензину:

242,6 євро за 1000 літрів – з 1 вересня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно;

271,7 євро за 1000 літрів – з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року включно;

300,8 євро за 1000 літрів – з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року включно;

329,9 євро за 1000 літрів – з 1 січня 2027 року до 31 грудня 2027 року включно.

На кінцевому етапі (2028 рік) акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 70 євро за 1000 л.

На скільки зростуть ціни на бензин і газ

Найбільше звичайних водіїв та бізнес непокоїть те, що акциз на автогаз зазнав суттєвих змін порівняно з версією, прийнятою у першому читанні. Нова ставка акцизу становить 250 євро, що в 3,57 раза більше за попередньо запропоновані 70 євро.

Експерти прогнозують, що таке значне підвищення акцизу призведе до різкого зростання цін на автогаз. Це своєю чергою спровокує загальне підвищення цін на товари та послуги, оскільки вартість пального є важливою складовою собівартості багатьох продуктів.

За попередніми оцінками експерта паливного ринку Артема Куюна, це спричинить зростання ціни автогазу приблизно на 5 гривень.

Згідно з опублікованим графіком підвищення акцизів, вже у вересні 2024 року бензин додасть у ціні 1,5 гривні, а дизель — 1,85-2 гривні.