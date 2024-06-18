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ВР дозволила місцевим радам напряму фінансувати ЗСУ

Автор -
Журналіст
ВР дозволила місцевим радам напряму фінансувати ЗСУ

ВР дозволила місцевим радам напряму фінансувати ЗСУ. Відповідний законопроєкт Парламент ухвалив сьогодні, 18 червня. Але є “але”.

Новини України – НСН розповідають, що означає прийнятий документ.

У вівторок, 18 червня, Верховна Рада (ВР) України проголосувала за розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України.

Про це повідомили народні – зокрема Олексій Гончаренко (фракція “Європейська солідарність”) та Віталій Безгін (фракція «Слуга народу»).

Парламент проголосував в цілому законопроєкт №9559-д щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України, – заявив Олексій Гончаренко

Він зазначив, що цей законопроєкт дає можливість місцевому самоврядування направляти кошти на армію і оборону. Гончаренко назвав його дуже потрібним.

Віталій Безгін уточнив, що місцеве самоврядування не зможе фінансувати закупівлю зброї та боєприпасів.

Врегульоване питання всебічної підтримку Збройних Сил (крім закупівлі зброї та боєприпасів) з боку громад. Прибрано всі неузгодженості у законодавстві щодо голів громад, що стали начальниками військових адміністрацій населених пунктів, — розповів Безгін

Законопроєкт підтримали 303 депутати Верховної Ради.

ВР дозволила місцевим радам напряму фінансувати ЗСУ

ВР дозволила місцевим радам напряму фінансувати ЗСУ

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» пройшов два читання у парламенті та має бути переданий на підпис президенту.

У пояснювальній записці вказано, що:

  • ухвалення закону має на меті розширення повноважень органів місцевого самоврядування з фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони України, забезпечення можливості призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади;
  • можливостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права, розширення організаційної спроможності керівництва обласною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради;
  • надання можливостей проводити дистанційні засідання місцевих рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, постійних депутатських комісій.

У Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» тепер з’явилися повноваження сільських, селищних, міських рад із надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони у період дії воєнного чи надзвичайного стану, а також затвердження місцевих програм підтримки сектору безпеки і оборони.

Раніше місцеві громади, які хочуть передавати кошти силам оборони стикалися з проблемою, що в Бюджетному кодексі України відсутні положення, які б прямо дозволили здійснювати видатки з місцевих бюджетів на заходи, спрямовані на посилення обороноздатності і безпеки держави: закупівлю товарів, робіт і послуг в інтересах військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань.

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