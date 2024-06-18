ВР дозволила місцевим радам напряму фінансувати ЗСУ. Відповідний законопроєкт Парламент ухвалив сьогодні, 18 червня. Але є “але”.

Новини України – НСН розповідають, що означає прийнятий документ.

У вівторок, 18 червня, Верховна Рада (ВР) України проголосувала за розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України.

Про це повідомили народні – зокрема Олексій Гончаренко (фракція “Європейська солідарність”) та Віталій Безгін (фракція «Слуга народу»).

Парламент проголосував в цілому законопроєкт №9559-д щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України, – заявив Олексій Гончаренко

Він зазначив, що цей законопроєкт дає можливість місцевому самоврядування направляти кошти на армію і оборону. Гончаренко назвав його дуже потрібним.

Віталій Безгін уточнив, що місцеве самоврядування не зможе фінансувати закупівлю зброї та боєприпасів.

Врегульоване питання всебічної підтримку Збройних Сил (крім закупівлі зброї та боєприпасів) з боку громад. Прибрано всі неузгодженості у законодавстві щодо голів громад, що стали начальниками військових адміністрацій населених пунктів, — розповів Безгін

Законопроєкт підтримали 303 депутати Верховної Ради.

ВР дозволила місцевим радам напряму фінансувати ЗСУ

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» пройшов два читання у парламенті та має бути переданий на підпис президенту.

У пояснювальній записці вказано, що:

ухвалення закону має на меті розширення повноважень органів місцевого самоврядування з фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони України, забезпечення можливості призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади;

можливостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права, розширення організаційної спроможності керівництва обласною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради;

надання можливостей проводити дистанційні засідання місцевих рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, постійних депутатських комісій.

У Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» тепер з’явилися повноваження сільських, селищних, міських рад із надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони у період дії воєнного чи надзвичайного стану, а також затвердження місцевих програм підтримки сектору безпеки і оборони.

Раніше місцеві громади, які хочуть передавати кошти силам оборони стикалися з проблемою, що в Бюджетному кодексі України відсутні положення, які б прямо дозволили здійснювати видатки з місцевих бюджетів на заходи, спрямовані на посилення обороноздатності і безпеки держави: закупівлю товарів, робіт і послуг в інтересах військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань.

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