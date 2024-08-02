Демобілізація у 2024 – коли можуть звільнитися зі служби різні категорії військових

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Багато військових перебувають на фронті з самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Стало відомо, коли зможуть звільнитися зі служби різні категорії військовослужбовців.

Під час воєнного стану демобілізація не відбувається, окрім випадків, коли для цього є підстави. Вони закріплені у статті 26 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Коли очікувати на появу закону про демобілізацію

Наразі поява закону про демобілізацію затримується і залежить від багатьох факторів, зокрема, ситуації на фронті, темпів мобілізації та постачання зброї.

Депутат Верховної Ради Роман Костенко заявляв, що якщо темпи мобілізації не зміняться до кінця літа, то можна буде вносити законопроєкт про демобілізацію.

Своєю чергою речник Міноборони Дмитро Лазуткін зауважив, що робота над законом — це складний процес: визначені певні терміни, консультації щодо цього йдуть постійно.

Демобілізація солдатів, сержантів та офіцерів

Згідно із законом строк служби для рядових, сержантів, старшин, молодших, старших та вищих офіцерів під час дії воєнного стану є таким:

до 12 місяців ― особи, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра;

до 18 місяців ― солдати і матроси, сержанти і старшини, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

до трьох років — контрактники ЗСУ, які служать рядовими, від трьох до п’яти ― ті, хто служать сержантами і старшинами;

від 24 до 60 місяців ― громадяни, яким первинне військове звання присвоєне після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу;

5 років ― для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

12−60 місяців ― інші громадяни.

Демобілізація строковиків

Військові строкової служби під час воєнного стану залишаються на військовій службі до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з’явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

З 1 серпня 2023 року військові строкової служби, у яких закінчується строк служби за призовом, можуть добровільно мобілізуватися та перейти у статус мобілізованих із відповідними правами, підпорядкуванням та порядком служби.

26 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. Відповідно якого, військові-строковики, термін служби яких закінчився під час воєнного стану і був продовжений понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас. Відстрочка від мобілізації для таких військових становитиме 12 місяців. Відповідний указ президент підписав 7 березня.

До того ж новий закон про мобілізацію замінює строкову військову службу на базову загальну військову підготовку (БЗВП) для чоловіків віком 18−24 роки, які є придатними до військової служби за станом здоров’я. Жінки можуть проходити таку службу добровільно. БЗВП в мирний час триватиме до 5 місяців, під час воєнного стану — не більше 3 місяців. Рік проходження цього виду служби українці можуть обирати самостійно до досягнення ними віку 24 років.

Демобілізація у 2024 – коли можуть звільнитися зі служби різні категорії військових

Демобілізація мобілізованих

Призвані по мобілізації після 24 лютого 2022 року військові служать до закінчення воєнного стану або проведення демобілізації. Вони можуть звільнитися за передбаченими законом підставами, якщо мають документи, що підтверджують їх.

Підстави для звільнення з військової служби

За станом здоров’я

Стан здоров’я військового може бути підставою для звільнення з військової служби за двох умов, які визначає військово-лікарська комісія після огляду військовослужбовця. Висновок ВЛК є приводом для звільнення, якщо встановлено:

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатність до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців.

У разі виявлення важких хвороб у військових, на ВЛК можуть призначати лікування з обстеженням через встановлений час. Раніше дообстеження було необхідне через два місяці. Військовослужбовець, який має тяжку хворобу, відправлений на лікування із дообстеженням має право на звільнення за станом здоров’я. Після дообстеження ВЛК зможе прийняти рішення про повернення до служби чи звільнення з виключенням з обліку.

Звільнення можливе, якщо хвороба підпадає під пункт а) у Розкладі хвороб.

Звільнення з військової служби за сімейними обставинами

До підстав для звільнення з військової служби за сімейними обставинами належать такі:

у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі захворювання, вказані в законі, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

військовослужбовці, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Звільнення з військової служби контрактників

Особи, які уклали контракт на проходження військової служби, служать той термін, який зазначений у контракті. У разі закінчення строку дії контракту, термін його дії автоматично продовжується, і такі військові й далі несуть службу до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з’явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

Військові контрактної служби не можуть звільнитися, якщо:

у них є дружина (чоловік) з інвалідністю;

один із батьків (своїх чи дружини/чоловіка) є особою з інвалідністю I чи II групи;

на утриманні військовослужбовця перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. У разі якщо частина дітей народжені в іншому шлюбі та проживають з матір’ю, то факт їх утримання підтверджується довідкою про сплату аліментів на рідних дітей.

Військові, які служать за контрактом та не мають українського громадянства, мають право на звільнення за власним бажанням.

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