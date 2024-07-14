На Хмельниччині чоловіка не взяли 5 військових частин. Що він вигадав, щоб уникнути мобілізації.

Чоловік розповів, що він добровільно погодився на мобілізацію, але його не беруть на службу.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ТСН.

У Хмельницькій області чоловіка, який понад рік уникав мобілізації, засудили до 1 року іспитового терміну. Працівник ТЦК ж наголошував, що чоловік у військових частинах розповідав, що зловживає алкоголем та має погане здоров’я, через що його не брали на службу.

Про це йдеться у вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області.

У Хмельницькій області чоловіка не взяли 5 військових частин – що він розповідав

За даними суду, чоловіка визнали придатним до військової служби. Він отримав повістку та повинен був 1 березня 2023 року прийти до ТЦК, але понад рік ухилявся від мобілізації.

На суді чоловік визнав провину та пояснив, що “отримав повістку про виклик на 01.03.2023 для проведення призову за мобілізацією та відправлення до військової частини для проходження військової служби, проте вважаючи, що за ним мали приїхати працівники ТЦК – не з`явився”.

Чоловік додав, що хотів добровільно мобілізуватись, проте жодна військова частина його не брала на службу.

Працівник ТЦК пояснив на суді, що військовозобов’язаногоа возили у 5 різних військових частин, проте він “постійно скаржився на свій стан здоров`я, вказував, що на його утриманні перебуває матір похилого віку, а також розповідав про залежність від алкогольних напоїв”. Таким чином його відмовлялись брати на службу.

Суд врахував, що у чоловіка є мати 1940 року народження та те, що він дійсно добровільно погодився на мобілізацію, але військові частини не прийняли його на службу.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну.

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