Чому сьогодні збили менше ракет під час повітряної атаки, пояснив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає НСН.

Під час ранкової атаки РФ по Україні силам ППО вдалося збити 18 ракет.

Це непоганий результат, але хотіло збити більше, – сказав Ігнат

Він пояснив, чому не вдалося збити максимум.

“Була велика кількість балістичних ракет, такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити, такі як Patriot. Тому такий результат сьогодні, тому що багато кажуть, що не надто високий відсоток збиття. Відсоток залишається як і був”, – сказав речник

За його словами, ворожі атаки стають менш масовими..

Те, що було 29 грудня – 158 засобів повітряного нападу, потім було 134, зараз маємо 59, – додав він.

Чому сьогодні збили менше ракет: відео

Детальніше про атаку – у відео нижче.

Чому сьогодні збили менше ракет під час повітряної атаки – пояснив Ігнат

Нагадаємо, 8 січня Росія випустила по Україні 51 ракету. Збити вдалося 18. Усі подробиці про сьогоднішню атаку – ТУТ.

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