Окупанти змінили акцент атак – Ігнат пояснив, на чому ворог зосередив увагу

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що російські війська змінили акцент атак, зараз ворог запускає більшість БпЛА по прифронтовій території.

Про це він сказав у ефірі телемарафону “Єдині новини”, повідомляє НСН з посиланням на Укрінформ.

Ігнат зауважив, що в ніч проти неділі, 31 грудня, загарбники випустили шість ракет С-300 по Харкову, водночас балістичних “Іскандерів” вони не застосовували. Крім того, ворог також застосував 49 ударних БпЛА з трьох напрямків.

“Більшість цих ударних дронів було спрямовано на прифронтову територію. Тобто – лінія оборони, власне, де стоять наші бійці, а також прифронтові території таких областей, як Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька. Не вперше вже ворог застосовує “шахеди” саме так. Це зміна акценту атаки. Раніше дрони літали всередину країни, тому що Shahed – це далекобійна високоточна зброя, і він летить доволі далеко, долітаючи аж до західних кордонів нашої держави”, зазначив Ігнат.

За його словами, збити Shahed непросто.

“Винищувачі, які за ними ганяються.., 5 разів можуть облетіти його – і не вдасться його знищити. Тобто ціль складна для наших старих радянських винищувачів. Тому ми, власне, і розраховуємо, що F-16 в цьому нам теж допоможе, коли з’явиться в Україні”, сказав речник Повітряних сил.

У цому зв’язку він підкреслив, що збитий цієї ночі 21 Shahed є “доволі таки гарним результатом”.

Ігнат також зауважив, що в темну пору доби збивати дрони складніше.

“Особливість цієї атаки в тому, що ворог починає потроху витрачати ці БпЛА на лінію фронту. Це говорить про те, про що ми говорили пів року тому… Що ракет (для завдання ударів по українській інфраструктурі – ред.), імовірно, буде менше, тому що не мають вони можливості багато виготовляти, а саме дронів-камікадзе буде ставати більше, тому що вони налагоджують виробництво вже і на своїй території. Їм не шкода навіть на передню лінію їх відправляти”, зауважив речник ПС ЗС.

Водночас він наголосив на небхідності збільшувати кількість засобів, які прикривають не лише прифронтові міста і центральну частину країни, а й війська.

Ще новини України: Нічна повітряна атака на Україну 31 грудня – де лунали вибухи і що відомо (фото, відео)