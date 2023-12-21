Росія з початку повномасштабної війни випустила по території України близько 7400 ракет. З них повітряними силами було збито близько 1600 одиниць. У Повітряних силах зауважили, що ЗСУ продовжує давати відсіч агресору.

Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Ігнат підкреслив, що українські військові продовжують відбивати потужні навали ворога. Передає НСН.

Скільки ракет випустила росія з початку повномасштабної війни та яку кількість з них збила Україна

“Одна з найсильніших армій світу. І ми вистояли. Ми даємо їй відбій. Тому не все так погано і страшно як люди, можливо, собі думають”, – зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат окремо підрахував кількість та тип крилатих ракет, що були запущені рф. Серед повітряних цілей були навіть балістичні ракети.

“Пораховані й С-300, їх третину запущено… С-400 і так далі. І ракети Х-22 та інші. Балістичні ракети, там близько 900 “Іскандерів-М”, – зауважує Ігнат.

За його словами, всім очікувано хочеться більше приводів для радості, особливо в новорічні дні. Але найбільша наша радість в тому, за словами Ігната, що ми даємо відсіч ворогу.

“Непроста ціна. І я думаю, що обов’язково будуть і радісні миті у нас, коли ми отримаємо більше зброї, коли більше людей буде допомагати армії ставати на захист нашої країни”, – підсумував Ігнат.

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