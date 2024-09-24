«Україна ближча до завершення війни, ніж здається», – Зеленський

Президент України вважає, що війна з росією може закінчитися раніше, ніж багато хто очікує, і закликав союзників посилити підтримку української армії. Про це він заявив в інтерв’ю ABC News, передають «Новини України – НСН».

«Україна ближча до завершення війни, ніж здається»

«План перемоги – це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо», – зазначив Зеленський, підкресливши, що Україна має рухатися до перемоги з потужною підтримкою міжнародних партнерів

Він також висловив впевненість, що завершення війни вже ближче, ніж це може здатися на перший погляд.

«Я думаю, що ми ближче до миру, ніж здається. Ми ближче до закінчення війни», – сказав Зеленський

Інтерв’ю відбулося під час візиту Зеленського до Нью-Йорка, де він бере участь у Генеральній Асамблеї ООН. Під час цієї поїздки до США Зеленський планує обговорити свій план перемоги з президентом Джо Байденом та іншими ключовими американськими лідерами.

Президент України також звернувся до США та Великої Британії з проханням зняти обмеження на використання ракет великої дальності, які дозволили б Україні атакувати стратегічні об’єкти вглиб росії. Ця ініціатива набуває особливого значення на тлі активних бойових дій на сході України та після проведення операції в Курській області.

Президент зазначив, що російський диктатор володимир путін «боїться» операції в Курську, оскільки це демонструє його нездатність захистити власну територію. «Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити – що він не може захистити всю свою територію», – сказав Зеленський

Зеленський підкреслив, що лише з «сильної позиції» Україна може підштовхнути росію до припинення війни.

Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги: голова Офісу Президента Андрій Єрмак

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував план перемоги Зеленського.

План перемоги України, що його Президент Володимир Зеленський презентує у Сполучених Штатах Америки, містить чітке бачення кроків, які необхідно зробити для забезпечення справедливого й тривалого миру, – написав він у своєму Телеграм-каналі

Під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку зазначив, що План перемоги складається з військової та дипломатичної частин.

Ми повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії. Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в росію, – каже Єрмак

Він зазначив, що Україна наростила виробництво зброї в шість разів. Однак нам усе ще не вистачає ресурсів, технологій і часу, щоб виготовляти все необхідне.

Єрмак заявив, що закликав наших союзників збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги. Засоби протиповітряної оборони, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та артилерійські снаряди – у нашому пріоритетному списку.

Також він закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво української зброї та наголосив на важливості надання Україні дозволу на удари по території рф і використання заморожених російських активів для підтримки нашої держави.

Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги. Я так само закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку рф, – написав голова ОП

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Буде доступний усім – Зеленський заявив, що росія повинна бачити план перемоги України

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