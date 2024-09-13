Президент України розкрив деякі деталі плану перемоги. Відомо, що мирний план Зеленського не буде містити багато пунктів.

Зеленський розповів подробиці плану перемоги. Зокрема повідомляється, що він не міститиме багато пунктів.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на заяву українського президента під час розмови з журналістом Фарідом Закарією під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Мирний план Зеленського – президент розкрив деякі подробиці

“Там не багато пунктів. І кожен пункт буде залежати від рішення Байдена (американський президент Джо Байден – ред.). Саме тому, я вважаю, що це допоможе. Я не можу дати 100-відсоткову гарантію, що це зупинить Путіна (російський диктатор Володимир Путін, – ред.), але це зробить Україну сильнішою. І це підштовхне Путіна думати, як завершити війну”, – сказав Зеленський.

Розкрити більш конкретні його деталі президент поки що відмовився.

Однак він додав, що план перемоги буде “дуже відвертим” з “дуже зрозумілими” пакетами допомоги.

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