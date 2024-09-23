Журналісти дізналися, з яких пунктів складається план перемоги Зеленського. Зокрема, він передбачає надання гарантій безпеки та продовження міжнародної допомоги для України.

Про це пише Times, покликаючись на власні джерела, передають «Новини України – НСН».

Так, план перемоги, ймовірно, передбачає:

надання Україні гарантій безпеки, подібних до 5 статті статуту НАТО, однак про власне вступ до Альянсу не згадується;

продовження наступу українських військ у Курській області рф, аби забезпечити в такий спосіб територіальну «розмінну монету»;

прохання про «конкретне» сучасне озброєння;

міжнародну фінансову допомогу для відновлення зруйнованої економіки України.

План перемоги Зеленського – стало відомо, з яких пунктів він складається

Times пише, що Володимир Зеленський хоче «захистити від Трампа» американську підтримку України після заяв Трампа та його соратника Джеймса Ді Венса про те, що війну можна закінчити, запропонувавши територіальні поступки на користь росії.

Разом з цим, один зі співрозмовників Times наголосив, що замороження війни «точно не може бути основою для переговорів».

Окрім цього, за даними видання, президент США Джо Байден навряд чи оголосить про дозвіл на удари по росії західними ракетами. Один із неназваних співрозмовників Times заявив, що «рівень загрози з боку росіян і путіна ще ніколи не був таким сильним. І головна проблема полягає в тому, що ми не знаємо, де проходять справжні червоні лінії».

Варто зазначити, що раніше журналісти Bloomberg із посиланням на людей, «знайомих із питанням», стверджували, що план Зеленського нібито передбачає запрошенн України до НАТО та чіткий шлях до членства у ЄС.

Ще новини України: Буде доступний усім – Зеленський заявив, що росія повинна бачити план перемоги України