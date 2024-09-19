Зеленський їде до Нью-Йорку: планується виступ у Радбезі ООН, зустрічі з Трампом та Гарріс

Президент України Володимир Зеленський їде до Нью-Йорка. Там він виступить у Раді Безпеки ООН. А також плануються зустрічі з кандидатами у президенти США Гарріс та Трампом.

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

Зеленський їде до Нью-Йорку: що відомо

Виступ у радбезі ООН

Президент України Володимир Зеленський виступить у Раді Безпеки ООН наступного вівторка — 24 вересня. Про це пише Reuters.

Засідання Радбезу ООН відбудеться на вимогу США, Великої Британії, Франції, Японії, Південної Кореї та Мальти. Воно триватиме у Нью-Йорку, у той час, коли чимало світових лідерів зустрінуться на щорічній зустрічі Генеральної Асамблеї ООН. На засіданні будуть обговорювати російсько-українську війну.

Окрім цього, Зеленський поїде до США із ще однією метою — представити свій план перемоги, який уже повністю готовий. Цей план він має показати президенту країни Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ хоче розробити план щодо завершення війни й паралельно посилювати свої можливості на полі бою. Він пояснював, що в разі продовження тиску на росію її можна змусити до дипломатичного врегулювання.

Згодом Зеленський почав говорити саме про «план перемоги» у війні. За словами глави держави, Україна утримуватиме російську територію, оскільки це невіддільна частина цього плану. Також він пояснював, що документ може прокласти шлях до надійного миру — до повної реалізації «формули миру».

Цей план Україна представить міжнародним партнерам. Зокрема, для цього президент у вересні зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом.

«Цей план — про Україну, про наших вояків. Там небагато пунктів, і, як на мене, це добре. Кожен пункт залежатиме від рішення Байдена», — наголошував Зеленський у розмові з американським журналістом Фарідом Закарією

Він також розповів, що український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки.

Ймовірна зустріч з Трампом

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що імовірно зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який наступного тижня перебуватиме в США, щоб виступити на засіданні Ради безпеки ООН щодо війни Росії в його країні.

Про це також пише Reuters.

Напевно, так, – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи зустрінеться він з українським лідером. Більше деталей Трамп не надав.

Зустріч з Гарріс

Віце-президентка США Камала Гарріс планує зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським наступного тижня. Очікується, що бесіда між ними відбудеться у Вашингтоні.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на видання Bloomberg.

Про відповідні плани американської чиновниці та кандидатки в президенти на майбутніх виборах щодо зустрічі з Зеленським американським ЗМІ розповіло “джерело, обізнане з питанням”.

Зеленський під час візиту до Штатів збирається представити план перемоги України як чинному лідеру США Джо Байдену, так і кандидатам в президенти “демократці” Камалі Гарріс та “республіканцю” Дональду Трампу.

“Він має представити план Байдену, коли вони зустрінуться в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця. Він також хоче поділитися планами з Гаррісом і Трампом”, – йдеться в публікації Bloomberg

Очікується, що під час свого візиту до США президент України наполягатиме на членстві країни в НАТО та Європейському Союзі.

Крім того, пише Bloomberg, Зеленський під час візиту до Штатів, скоріш за все, укладатиме економічні та безпекові угоди, та підніматиме питання щодо постачання більш передової зброї в рамках українського плану перемоги.

Про майбутню зустріч Зеленського і Гарріс раніше повідомляло CNN.