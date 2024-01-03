Зросла зарплата в «Армії відновлення» – скільки тепер платитимуть, розповість з посиланням на finance.novyny НСН.

В Україні із січня 2024 року підвищився розмір мінімальної заробітної плати до 7,1 тис. гривень, що передбачено відповідним урядовим рішенням. Через це також зросла і оплата праці в “Армії відновлення”.

Яка тепер зарплата в «Армії відновлення»

У рамках урядового проєкту “Армія відновлення” безробітні українці долучаються до виконання суспільно-корисних робіт та отримують за це гроші.

Оплачують таку працю з Фонду соцстрахування на випадок безробіття. Розмір — півтори мінімальної зарплати. Раніше це було 10,05 тис. гривень, з нового року сума підвищилася до 10,65 тис. гривень. Друге підвищення призначене на 1 квітня 2024 року. Сума зросте до 12 тис. гривень.

Чим займаються в “Армії відновлення”

Загалом роботи за програмою “Армія відновлення” можуть бути доволі різні за характером: від ліквідації наслідків обстрілів РФ до будівництва захисних споруд, а також відновлення благоустрою.

Громадяни можуть займатися плетінням маскувальних сіток, консервуванням продукції для потреб армії, пошиттям одягу та ремонтом військової амуніції, а також допомогою з догляду за пораненими військовими в медзакладах.

Долучаються до робіт безробітні, які стоять на обліку у Центрі зайнятості, проте нещодавно до цієї категорії додали ще й переселенців.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року підвищуються розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Через це зростуть ліміти та податки для фізосіб-підприємців.

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