«Україна ймовірно витрачає останні запаси Patriot, аби збивати російські літаки» – Forbes

У лютому 2024 року Повітряні Сили України збили 10 російських літаків і один гелікоптер. У Forbes назвали зброю, яку, на думку західних аналітиків, використовують ЗСУ. «Україна ймовірно витрачають останні запаси Patriot, аби збивати російські літаки» – вважають у Forbes, передає НСН.

Журналісти нагадують, що у лютому 2024 року під удари ЗСУ потрапили 9 російських винищувачів Су-34 та Су-35, а також один А-50. Це велика кількість для такого проміжку часу, тим більше, що санкції з боку Заходу даються взнаки саме в аерокосмічній промисловості.

На практиці РФ втрачає в 20 разів швидше літаки, ніж встигає замінити їх на нові, пише журнал Forbes.

Вчора у ЗСУ відзначилися вже 10-м знищеним літаком ВКС РФ за останні 10 днів.

Україна ймовірно витрачає останні запаси Patriot

Експертам поки складно сказати, як Україні вдається досягти таких фантастичних показників у знищенні ворожої авіації.

Не виключено, що для цієї мети було залучено системи Patriot, які використовують мобільні групи ЗСУ на лінії фронту.

При цьому не виключено, що літак А-50 був збитий модернізованою ракетою С-200, яку виробляли ще за часів СРСР.

Швидше за все, дуже близько до лінії фронту ЗСУ перемістили і ЗРК NASAMS, тим більше, що Z-паблік публікували у понеділок кадри зі знищеною такою установкою на Запорізькому напрямку.

Оскільки США поки не постачають Україні додаткове озброєння, то незабаром запаси ракет для іноземних РСЗВ і ЗРК вичерпаються.

Також не виключено, що ВКС РФ знахабніли на тлі захоплення Авдіївки і стали все ближче і ближче підбиратися безпосередньо до лінії фронту, де й стають жертвами ПЗРК та інших установок для знищення авіації.

Щодо А-50, то з 9 боєздатних літаків у строю залишилося лише 6 одиниць, або 60%.

Експерти також впевнені, що ЗСУ вирішили використовувати запаси ракет, що залишилися, для NASAMS і Patriot, аби виснажити ВКС РФ.

Тим часом у Міноборони РФ намагаються робити дедалі більше авіавильотів з метою скинути якнайбільше КАБ на те чи інше місто, яке захищають ЗСУ.