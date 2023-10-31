Замах на Царьова: у ФСБ зробили заяву і повідомили про стан зрадника

У російській ФСБ прокоментували замах на Царьова, який стався 27 жовтня. Тут заявляють, що затримали «координатора» замаху. Про це повідомляє російська служба ВВС, передає НСН.

Проросійського українського політика Олега Царьова, якого заочно засуджено в Україні до 12 років за дії на користь Росії, нібито було тяжко поранено в п’ятницю, 27 жовтня. Про це повідомляла російська влада. Згідно із озвученими даними, у зрадника стріляли у Ялті, де Царьову належить санаторій.

«Отримано незаперечні докази причетності до організації цього злочину українських спецслужб, — йдеться у заяві ФСБ. — Координатором замаху на Царьова є 46-річний громадянин РФ, житель міста Ялти, який за завданням СБУ організував стеження за Царьовим».

Служба безпеки України офіційно не брала на себе відповідальності за замах на Царьова, який в українському розшуку знаходиться ще з 2014 року, проте джерело Української служби Бі-бі-сі в СБУ в п’ятницю називало атаку на Царьова спецоперацією служби.

Наразі ФСБ стверджує, що затриманий «координатор» дав свідчення.

Щодо стану Царьова, то російська спецслужба стверджує, що загрози для життя немає, «стан здоров’я задовільний».

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