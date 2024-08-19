Закон про «московський патріархат» – що саме він передбачає, роз’яснили в ЦСК

Тут прокоментували законопроєкт №8371 «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», який найближчим часом буде розглянутий Верховною Радою, передають «Новини України – НСН».

Духовна незалежність – це ще один вимір суверенітету та фактор національної безпеки в умовах повномасштабної російської агресії. Зв’язок релігійних організацій України з москвою неприпустимий, кажуть у Центрі стратегічних комунікацій.

Московський патріархат – невід’ємна складова путінського режиму, ворожа до України, її незалежності, територіальної цілісності, національної самобутності та безпеки.

Закон про «московський патріархат» – це не про заборону релігійних організацій

Законопроєкт № 8371 розроблений на доручення президента України Володимира Зеленського за підсумками засідання РНБО у грудні 2022 року.

Йдеться не про заборону будь-якої з релігійних організацій України, а про категоричну вимогу до них розірвати зв’язки з рпц. На виконання цієї вимоги буде 9 місяців з часу набуття чинності законом.

Законопроєкт №8371 підтриманий Всеукраїнською Радою церков, Вселенським патріархом Варфоломієм, одноголосно схвалений Комітетом гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Закон про заборону УПЦ (МП) розглянуть на наступному тижні: комітет рекомендував його прийняти