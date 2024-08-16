Закон про заборону УПЦ (МП) розглянуть на наступному тижні: комітет рекомендував його прийняти

Так званий Закон про заборону УПЦ (МП) розглянуть на наступному тижні. Вірогідність, що його ухвалять – велика. Адже комітет рекомендує це зробити.

Про таке повідомляє Верховна Рада України сьогодні, 16 серпня, передають «Новини України – НСН».

Наступного тижня Верховна Рада України розгляне законопроєкт щодо діяльності в Україні релігійних організацій першим питанням порядку денного, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що сьогодні Комітет гуманітарної та інформаційної політики одноголосно схвалив правки і рекомендував прийняти закон у другому читанні.

Закон про заборону УПЦ (МП): які правки внесли

Ключові зміни:

Нова назва: «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Можливість звернення до суду щодо релігійних організацій, пов’язаних з РПЦ і країною-агресором, через 9 місяців після публікації.

Редакційні зміни відповідно до українських кодексів та адмін права.

Пільги для релігійних організацій: Безоплатна оренда приміщень лише за затвердженим КМУ порядком, без зловживань.

Основна ідея Закону: Свобода віросповідання з умовою відсутності зв’язків з країною-агресором і РПЦ.

Нагадаємо: Скандал у Раді: депутати розбіглися після блокування трибуни через відмову розглядати заборону УПЦ (МП)

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