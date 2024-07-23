Скандал у Раді: депутати розбіглися після блокування трибуни через відмову розглядати заборону УПЦ (МП)

Після блокування трибуни і скандалу український парламент перервав засідання 23 липня. Рада до серпня вже не збиратиметься. А все через чергову відмову головуючого виносити на розгляд питання про заборону УПЦ (МП).

«Новини України – НСН» розповідають все, що про це відомо.

У Раді блокували трибуну через відмову розглядати заборону УПЦ (МП)

Сьогодні у Верховній Раді України було неспокійно – народні обранці заблокували трибуну, вимагаючи внесення змін до порядку денного. Частина парламентарів наполягали на розгляді законопроєкту про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату.

Про це, зокрема, повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у вівторок, 23 липня.

Ну і як анонсував раніше – трибуна заблокована. Наступні засідання Ради скасували. Наступні за графіком уже у серпні, – написав нардеп

Депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що, згідно із рішенням Погоджувальної Ради, парламент не буде працювати на цьому тижні.

Переважна більшість депутатів заявила, що поки не розглянемо законопроєкт про заборону московської церкви, інші законопроєкти ми розглядати не будемо, – написав Гончаренко

Він також запевнив, що наступне засідання Ради почнеться із законопроєкту про заборону московської церкви.

По датам поки інформації немає, але це буде не в липні. “Слуги народу” хочуть ще раз продивитись цей законопроєкт, в них є пропозиція щодо двох правок. Комітет їх розгляне, а потім винесе законопроєкт на голосування. І наступне засідання почнеться саме з цього законопроєкту, – додав нардеп від «ЄС»

Законопроєкт 8371, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних із РПЦ, був розроблений за дорученням РНБО у 2023 році. 19 жовтня Рада схвалила його у першому читанні. 21 травня депутати також блокували трибуну, вимагаючи розгляду цього законопроєкту. Тоді парламентарі домовилися, що документ буде винесений на голосування після збору 226 підписів.

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