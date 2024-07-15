Чому саме 15 липня День Української Державності

У цьому році ми втретє відзначаємо День Української Державності, встановлений Указом Президента України від 24 серпня 2021 року. Але вперше відзначаємо його 15 липня. Раніше це державне свято відзначали 28 липня і до початку повномасштабної війни було вихідним днем.

«Новини України – НСН» розповідають, чому дату свята перенесли і як воно пов’язано із князем Володимиром та хрещенням Русі.

У мирний час цей день мав би бути неробочим, оскільки належить до державних свят. Однак за умов

Свято Дня хрещення Київської Русі — України як пам’ятну дату встановив ще третій президент України Віктор Ющенко. Відповідний указ про відзначення цього дня 28 липня він видав влітку 2008 року в рамках святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі.

А менше ніж за рік до повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський започаткував традицію відзначення в цей же день ще й Дня української державності. Він підписав відповідний указ на Майдані Незалежності у 30-ту річницю Незалежності України, 24 серпня 2021-го.

В президентському указі Зеленського було зазначено, що історія української державності сягає своїм корінням «часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Київського Володимира Великого». Саме він, прийнявши у 988 році християнство, «засвідчив цивілізаційний вибір Київської Русі».

Спадкоємцями Київської держави тих часів Україна вважає:

Галицько-Волинське князівство,

Українську козацьку державу,

Українську Народну Республіку,

Західноукраїнську Народну Республіку,

Українську Державу,

Карпатську Україну

сучасну незалежну Україну, яка відновила державність Актом проголошення незалежності від 24 серпня 1991 року, що був схвалений 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням.

Тож в указі Зеленського підкреслено, що в День державності українське суспільство вшановує пам’ять та засвідчує повагу до діяльності «видатних представників національної еліти та борців за державність і незалежність України», серед яких Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Володимир Антонович, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський та інші.

«Ми — молода родина зі славетної династії Київської Русі – України. З роду засновників. Роду хрестителів. З хороброго роду. Мудрого роду. Козацького роду. Ми не сироти й не знайди. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи, — сказав Зеленський, виступаючи на Майдані в серпні 2021-го, коли підписав указ про започаткування свята. — Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – у день Хрещення Київської Русі — України».

Тоді ж, 24 серпня 2021-го президент виступив з окремою промовою у Верховній Раді, попросивши народних депутатів зробити День української державності вихідним. Для цього в парламент було внесено спеціальний законопроєкт (№ 5864). Рада прийняла його 31 травня 2022 року, внісши зміни до ст. 73 Кодексу законів про працю України і додавши нове свято у перелік державних.

Сьогоднішнє свято нероздільно пов’язане і з традиціями нашого війська. Захисники країни – найкращі гаранти її незалежності. Наші сучасники є нащадками воїнів-русичів, козаків, січових стрільців, воїнів УПА. Вже десять років вони захищають Україну від агресії нашого споконвічного ворога, відбиваючи російську навалу.

Ця війна – це боротьба за майбутнє України, за існування нас і нашої країни, за наше право на власні історію та ідентичність. Ми маємо знати свою історію, щоб протистояти ворожій пропаганді з її фейкам про «єдиний народ» і «штучну державу». Маємо пам`ятати про більш ніж тисячолітній родовід своєї Батьківщини, про своїх великих предків, які з покоління в покоління в усі епохи та століття прагнули жити у своїй державі, сіяти хліб і ростити дітей на своїй, Богом даній, землі, та захищали свою рідну країну від ворожих орд зі зброєю в руках.

Чому тепер 15 липня День Української Державності

Починаючи з 2024 року Україна відзначає День української державності 15 липня, а не 28 липня.

Таке рішення Верховна Рада затвердила 14 липня 2023-го, ухваливши закон про зміну дат трьох свят:

Різдво Христове відзначають 25 грудня замість 7 січня;

День Української Державності – 15 липня замість 28 липня;

День захисників і захисниць України (збігається з церковним святом Покрова Пресвятої Богородиці) — 1 жовтня замість 14 жовтня.

Ця зміна пов’язана передусім зі зміною церковного календаря.

У 2023 році Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар замість юліанського, якого дотримується російська церква. Відповідно до оновленого календаря, саме 15 липня відповідає 28 липня за старим юліанським календарем — тож на цю дату було перенесено і День Української Державності.

Таким чином, свято і тепер відзначають у день вшанування хрестителя Київської Русі, князя Київського Володимира Великого, але за іншим церковним календарем.

Крок щодо перенесення не лише церковного, але й державного свята, підтримав Володимир Зеленський. У пояснювальній записці його президентського законопроєкту наголошується, що метою нововведення є «відмова від російської спадщини» і нав’язування відповідних дат Росією.

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