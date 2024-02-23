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Закон про демобілізацію строковиків прийнято: чи можуть їх тепер відправити на фронт

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Закон про демобілізацію строковиків прийнято: чи можуть їх тепер відправити на фронт

Закон про демобілізацію строковиків прийнято. Чи можуть їх тепер відправити на фронт? Про це пише ВВС Україна, передає НСН.

Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон, щоб відпустити тих, хто служить з 24 лютого 2024 року.

Верховна Рада схвалила президентський закон про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану.

Парламент схвалив документ одразу в цілому, “за” проголосували 319 депутатів, заявив у своєму телеграм-каналі Ярослав Железняк з партії “Голос”.

Справа в тому, що після того, як в Україні оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію, призови на строкову службу не проводили, але на службі весь цей час залишалися строковики, призвані до воєнного стану.

Терміни строкової служби в Україні – від 12 до 18 місяців, останній призов проводили в жовтні 2021 року. Відомо, що з початком великої війни деякі українські строковики потрапили в полон.

Загалом законодавство не дозволяє залучати строковиків до бойових дій – більшість з них служила в тилу. Проте були випадки, коли вони добровільно відправлялись на фронт, особливо у перший період великої війни.

Новий закон передбачає, що військових, які відслужили строки строкової військової служби, звільнять в запас. Для цього потрібен буде окремий указ президента.

Вони отримають відстрочку на 12 місяців від мобілізації, – каже депутатка Ірина Геращенко з опозиційної партії “Європейська солідарність”.

Тобто перший рік після демобілізації цих чоловіків точно не зможуть мобілізувати.

“Нарешті президент зможе строковиків звільнити. Незрозуміло, навіщо тягли з цим чутливим питанням більше року”, – відреагувала Геращенко

Спочатку, за її словами, в законопроєкті президента не було нічого про відстрочку для строковиків, “тобто їх могли відразу після звільнення мобілізувати”, пізніше від комітету національної безпеки та оборони була пропозиція про 6 місяців відстрочки, але зрештою депутати схвалили ідею опозиціонерів про 12 місяців.

Про те, що строковиків можуть демобілізувати, секретар РНБО Олексій Данілов казав ще у листопаді 2023 року. За його словами, строковики, в яких закінчився термін служби, але які й далі хочуть служити, можуть укласти контракт.

Нагадаємо, вік строкової служби в Україні складає 18-27 років. У такому віці чоловіків не можна мобілізувати до війська.

22 лютого президент зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків, позначивши його як невідкладний. Його розглянули за спеціальною процедурою, яка діє тільки у виняткових обставинах і не потребує тривалого розгляду.

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