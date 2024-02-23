Закон про демобілізацію строковиків прийнято. Чи можуть їх тепер відправити на фронт? Про це пише ВВС Україна, передає НСН.

Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон, щоб відпустити тих, хто служить з 24 лютого 2024 року.

Верховна Рада схвалила президентський закон про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану.

Парламент схвалив документ одразу в цілому, “за” проголосували 319 депутатів, заявив у своєму телеграм-каналі Ярослав Железняк з партії “Голос”.

Справа в тому, що після того, як в Україні оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію, призови на строкову службу не проводили, але на службі весь цей час залишалися строковики, призвані до воєнного стану.

Терміни строкової служби в Україні – від 12 до 18 місяців, останній призов проводили в жовтні 2021 року. Відомо, що з початком великої війни деякі українські строковики потрапили в полон.

Загалом законодавство не дозволяє залучати строковиків до бойових дій – більшість з них служила в тилу. Проте були випадки, коли вони добровільно відправлялись на фронт, особливо у перший період великої війни.

Новий закон передбачає, що військових, які відслужили строки строкової військової служби, звільнять в запас. Для цього потрібен буде окремий указ президента.

Вони отримають відстрочку на 12 місяців від мобілізації, – каже депутатка Ірина Геращенко з опозиційної партії “Європейська солідарність”.

Тобто перший рік після демобілізації цих чоловіків точно не зможуть мобілізувати.

“Нарешті президент зможе строковиків звільнити. Незрозуміло, навіщо тягли з цим чутливим питанням більше року”, – відреагувала Геращенко

Спочатку, за її словами, в законопроєкті президента не було нічого про відстрочку для строковиків, “тобто їх могли відразу після звільнення мобілізувати”, пізніше від комітету національної безпеки та оборони була пропозиція про 6 місяців відстрочки, але зрештою депутати схвалили ідею опозиціонерів про 12 місяців.

Про те, що строковиків можуть демобілізувати, секретар РНБО Олексій Данілов казав ще у листопаді 2023 року. За його словами, строковики, в яких закінчився термін служби, але які й далі хочуть служити, можуть укласти контракт.

Нагадаємо, вік строкової служби в Україні складає 18-27 років. У такому віці чоловіків не можна мобілізувати до війська.

22 лютого президент зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків, позначивши його як невідкладний. Його розглянули за спеціальною процедурою, яка діє тільки у виняткових обставинах і не потребує тривалого розгляду.

Ще новини України: Хвороби, з якими не мобілізують до армії: повний перелік