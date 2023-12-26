Інформація про загибель 108 військових з Авдіївського напрямку перед Різдвом – це фейк, повідомляє Генштаб ЗСУ, передає НСН.

У Генштабі спростували інформацію про те, що на Авдіївському напрямку в одній із бригад дорогою додому нібито загинули 108 бійців.

«Інформація в соцмережах про нібито 108 загиблих в одній із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва – фейк. Дотримуйтесь інформаційної гігієни – перевіряйте інформацію перед оприлюдненням», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ

Раніше політолог Віталій Бала написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що в одній із бригад біля Авдіївки вирішили відпустити частину військових додому на тиждень на різдвяні свята. Він стверджував, що військові, які витягли жереб «сіли в автобуси та поїхали, але не доїхали, сім’ям прийде горе. Мова про 108 захисників».

Навіщо Бала поширив фейкову інформацію, свідомо це зробив, або помилково – поки що невідомо.

Ще новини України: Чи блокують картки за неявку до ТЦК – правда чи фейк