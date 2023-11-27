ЗАЕС знову була на межі чергового блекауту 26 листопада – подробиці

Тимчасово окупована ЗАЕС знову була на межі чергового блекауту 26 листопада. Деталі повідомляє «Енергоатом» вранці 27 листопада, передає НСН.

26 листопада 2023 року о 10:30 внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час російських обстрілів.

Як повідомило МАГАТЕ, в цей час ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ.

Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблоку №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну.

Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки, – підкреслює «Енергоатом»

Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ.

Нагадаємо, перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже сім повних блекаутів і один частковий, – йдеться у повідомленні

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