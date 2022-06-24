З’явилося відео першого застосування Himars збройними силами України

Україна отримала чотири американські системи залпового вогню M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) . І ЗСУ вже почали їх застосовувати. З’явилося відео першого застосування Himars, передає NNS.

Українські військові почали використовувати американські ракетні системи залпового вогню Himars. Відповідне відео опублікували у мережі.

Цю американську артилерійську систему підвищеної мобільності розробили наприкінці 1990-х. Вона встановлена на базі 6-ти колісної вантажівки, стріляє ракетами 227-го калібру з GPS-керуванням і за один раз може випустити до 6 ракет або одну балістичну, яка може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Система готується до стрільби за 1 хвилину — через те, що боєприпаси розташовуються у контейнерах.

Українські військові вже опановують HIMARS у засекреченому місці за межами України, пише журналіст Мет Сейлер. Навчання триматиме декілька тижнів.

За джерелами The Washington Post боєприпаси, які отримує Україна для РСЗВ HIMARS мають дальність ураження до 70 кілометрів. Директор центру міжнародних відносин Володимир Дубовик вважає, що американці не відправили боєприпаси більшої дальності ураження через побоювання Америки, щодо більшої ескалації з боку Росії, зокрема через те, що українці можуть цією зброєю атакувати територію РФ.