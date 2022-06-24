З’явилося відео, на якому саморобний дрон ганяється за окупантом

В мережі з’явилося відео, на якому можна побачити, як саморобний ударний дрон ганяється за окупантом. Полювання вийшло вдалим. Запис оприлюднили бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади «Закарпатський легіон», передає NNS.

На відео, знятому безпілотним літальним апаратом, можна побачити, як окупант бігає між деревами, намагаючись сховатися від БПЛА. Але оператор, що керує дроном, – справжній ас, і безпілотник влучно скидає боєприпас. Після вибуху орк падає.

Не можна стверджувати, що окупант загинув, оскільки ВОГ (заряд станкового автоматичного або підствольного гранатомета) є маленькою осколковою гранатою Але, як мінімум, – отримав поранення.

