ЗСУ з кулемета збили крилату ракету. Про це повідомив і оприлюднив відео відмінної роботи Захисників Командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, передає НСН.

Українські захисники з кулемета Browning знищили російську крилату ракету.

“У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом “Браунінг” – написав генерал

Наєв також оприлюднив відео роботи кулеметників.

ЗСУ з кулемета збили крилату ракету: відео

Нагадаємо, під час масованої атаки 23 січня українській ППО вдалося збити 21 ракету з 41. Усі подробиці про наслідки атаки ТУТ.

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