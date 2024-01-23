ЗСУ з кулемета збили крилату ракету. Про це повідомив і оприлюднив відео відмінної роботи Захисників Командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, передає НСН.
Українські захисники з кулемета Browning знищили російську крилату ракету.
“У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом “Браунінг” – написав генерал
Наєв також оприлюднив відео роботи кулеметників.
ЗСУ з кулемета збили крилату ракету: відео
Нагадаємо, під час масованої атаки 23 січня українській ППО вдалося збити 21 ракету з 41. Усі подробиці про наслідки атаки ТУТ.
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