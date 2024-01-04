Скільки ще боєприпасів мають мобільні групи ППО, які полюють на ворожі «шахеди» – розповів генерал Наєв

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, скільки ще боєприпасів мають мобільні групи ППО.

Про це передає НСН з посиланням на AFP.

Наєв, який керує мобільними підрозділами ППО на півночі України та, зокрема, у столиці, заявив, що ситуація з переносними зенітними комплексами для мобільних груп ППО “така, що боєприпасів вистачає, щоб витримати кілька наступних потужних атак”.

“Але в середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення ракетного запасу”, заявив Наєв.

Він додав, що у пріоритеті наразі “більше боєприпасів”, оскільки російські загарбники “дуже хочуть виснажити нашу систему ППО”.

Командувач Об’єднаних силза значив, що захисники неба хотіли б “більше ракет для “Петріотів” і самих систем”.

Наєв високо оцінив роботу ППО ЗСУ, зазначивши, що “ефективність склала близько 90%”.

“Жодна інша система протиповітряної оборони у світі не здатна показати такі результати, особливо в боротьбі з Росією”, наголосив він.

Зазначимоо, що сьогодні мобільні групи протиповітряної оборони, які оснащені великокаліберними кулеметами, ПЗРК, зенітними установками чи машинами на кшталт Gepard відіграють значну роль у знищенні передусім дронів-камікадзе типу Shahed.

Нагадаємо, росіяни 2 січня запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити.

Загалом за кілька днів з 29 грудня Росія застосувала проти України майже 300 ракет і понад 200 “шахедів”.

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