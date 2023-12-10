Виплати ВПО у грудні 2023 – коли чекати

На виплати ВПО у грудні передбачено понад 5,9 мільярда гривень. Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає НСН.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Це питання розглядалося на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Як повідомив представник Мінсоцполітики, платіжні документи на виплати ВПО у першому періоді поточного місяця будуть направлені до Держказначейства 15 грудня.

Виплата державної допомоги внутрішнім переселенцям перебуває на особливому контролі Уряду. Дуже важливо, щоб виплати ВПО надходили вчасно, – наголосила Ірина Верещук

У міністерстві зазначають що протягом січня-листопада цього року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 67,4 мільярда гривень.

Якщо маєте питання щодо виплат, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за коротким номером: 15-48.

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