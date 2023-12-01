Мобілізація, Різдво, виплати ВПО, гуманітарка – головні зміни у грудні 2023 року

Розпочалася зима-2023-2024. Про головні зміни у грудні НСН розповість, посилаючись на ВВС Україна і на низку міністерств.

Головні зміни у грудні 2023 року

Миколая і Різдво – за новим календарем

У грудні в Україні вперше офіційно святкуватимуть Різдво Христове спільно з європейцями – 25 грудня. Так само тепер на іншу дату припадає День Святого Миколая – на 6 грудня.

Перехід на новий церковний календар відбувся у вересні цього року і засвідчив остаточний розрив Православної церкви України з РПЦ.

Опитування, проведені у жовтні, показують, що за новим стилем планують відзначати Різдво 42% українців, а за старим календарем 7 січня – 17%. Понад 20% відповіли, що святкуватимуть в обидві дати.

Кількість тих, хто переходить на новий календар, суттєво зросла за останні роки. Зокрема, у листопаді воєнного 2022 року 55% опитаних планували святкувати Різдво 7 січня.

Мобілізація

Дo 1 грудня керівники підприємств, установ і організацій, державних органів та органів місцевого самоврядування, а також закладів освіти мали передати до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) списки військовозобов’язаних.

Наприкінці 2022 року Кабмін затвердив порядок організації та ведення військового обліку, передбачивши жорсткіший контроль за цим процесом. Окрім того, уряд зобов’язав школи, ВНЗ та інші заклади освіти передавати до 1 грудня списки своїх 16-річних учнів та студентів, яким у 2024 році виповниться 17 років.

Усі ці дані військкомати використовуватимуть для прогнозування кількості потенційних призовників та тих, хто підлягає мобілізації.

Тим часом у грудні Міноборони і Генеральний штаб мають подати до парламенту комплексний законопроєкт, який деталізує процедури мобілізації і демобілізації.

У документі мають з’явитися норми, що розширять права ТЦК.

Виплати ВПО

У Мінреінтеграції повідомили, що з 1 грудня поточного року виплати ВПО продовжуватимуть деяким категоріям отримувачів на другий 6-місячний період без додаткового звернення. Це нововведення передбачено постановою КМУ від 21 листопада 2023 року № 1226.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Допомога сім’ї буде продовжена автоматично ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

у складі сім’ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;

а також – фізичні особи, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;

у складі сім’ї є працездатна особа, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Нові правила ввезення гуманітарної допомоги

1 грудня починають діяти нові правила ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Вони передбачають реєстрацію організацій, які переправляють через митницю товари, в Єдиній автоматизованій системі.

Проти електронної реєстрації протестували волонтери, які займаються доставкою необхідних для армії речей, а також самі військові. Вони вважали, що це може загальмувати надходження допомоги.

Після консультацій уряд вирішив, що стара система митного оформлення вантажів за звичайними паперовими деклараціями буде збережена до 1 квітня 2024 року. Але вона діятиме паралельно з новою електронною. Цей час використають для її удосконалення.

Уряд пояснював появу електронної системи зловживаннями у цій сфері. Зокрема, Кабмін посилався на дані Держмитслужби, яка твердила, що третина гуманітарної допомоги, призначеної військовим, йде у тінь.

Організації, які будуть реєструватися в автоматизованій системі, отримуватимуть код, з яким переходитимуть кордон.

Спрощене проходження ВЛК

Військовим спростили проходження ВЛК. Про це 1 грудня повідомляє Міноборони.

Пораненим військовим більше не треба возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.

Відтепер заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)

постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування

постанову ВЛК про непридатність до військової служби

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК

Вже зараз систему електронного документообігу розгорнуто у більшості військових частин, ТЦК та СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію.

Документи про рішення ВЛК щодо відпустки або про непридатність за станом здоровʼя в електронному вигляді до військової частини направить заклад охорони здоровʼя, а військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або відпустки.

Військова частина, своєю чергою, після опрацювання рішення ВЛК, надсилає відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до ТЦК та СП.

Так само заклад охорони здоров’я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини – наприклад довідку про обставини травми. Варто лише відправити електронний запит.

Для передачі електронних документів потрібно надати свою згоду на обробку персональних даних в закладі, звідки направлятимуться документи.

Якщо установа, до якої ви звернулися, не має системи електронного документообігу, звертайтеся на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442 та повідомте про цей випадок.

Податкові перевірки повертаються, хоч і не для всіх

З 1 грудня скасують мораторій на податкові перевірки для бізнесу. Однак вони відновляться не для всіх.

Перевіркам підлягатимуть продавці підакцизними товарами – бензину, сигарет, алкоголю. Також під перевірки потраплять заклади грального бізнесу та установи, що надають фінансові чи платіжні послуги.

Платників податків, які належать до першої та другої груп ФОП, не перевірятимуть до кінця 2024 року.

Окрім того, мораторій на перевірки стосуватиметься підприємців, які перевели свій бізнес і виїхали з окупованих територій Херсонської, Луганської, Запорізької та Донецької областей.

Уніфіковані адмінпослуги

15 грудня набуде чинності закон “Про адміністративну процедуру”, який має звузити корупційні ризики у стосунках громадян і влади.

Він запроваджує спрощені й уніфіковані правила для взаємодії держави з громадянами та бізнесом замість десятків нормативних актів, що діють зараз.

Цей закон є у переліку обов’язкових для уніфікації українських законів із законодавством ЄС.

Однією із головних складових є автоматичний обмін інформацією та цифровізація послуг.

“Сотні окремих складних процедур будуть нарешті уніфіковані, і це дасть змогу громадянам розуміти ці процедури. Практично процедура буде однакова, незалежно від ситуації будуть чіткі правила”, – так пояснював зміст закону керівник сектору з питань юстиції у Групі підтримки України в ЄС Френк Пол

Окрім закону, який набуде чинності через два тижні, парламент має ближчим часом внести зміни до понад 100 законів, узгодивши їх з новим документом про адміністративну процедуру.

Ще новини України: Мобілізація у грудні 2023 року – кого можуть призвати і які можливі зміни