Вступ України до НАТО – незворотній процес. Про це буде заявлено у декларації саміту НАТО, який завершиться сьогодні, 11 липня, у Вашингтоні.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що в декларації саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні 9 – 11 липня, буде відображено, що інтеграція України до Альянсу – це незворотній процес.

Вступ України до НАТО незворотній – що це означає

Заяву прокоментував 24 Каналу голова громадської організації “Україна в НАТО” Юрій Романюк, передають “Новини України – НСН“.

За його словами, Україна може стати членом НАТО навіть швидше ніж Фінляндія та Швеція.

Що для цього потрібно?

Романюк пояснив: аби Україну прийняли в Альянс, їй треба буде здійснити низку важливих кроків. Серед основних умов для цього – закінчення війни та проведення реформ.

Умови передбачають завершення війни в Україні, навчання цивільних громадян, розвиток матеріально-технічного забезпечення, розбудову оборонних інституцій, підтримку мобілізації, ротацію військових, наявність пільг для ветеранів, медичну підтримку. Найголовніше – проведення реформ: військових, демократичних, цивільних, – розповів Романюк

Зі слів Романюка, в декларації не розшифровані деталі цього, але Зеленському, на його погляд, особисто роз’яснять про всі кроки, які Україна має здійснити для вступу в НАТО.

Росії не вдасться впливати на членство України в НАТО

Романюк наголосив, що важливим є те, про що заявив декілька днів тому президент Естонії Алар Каріс. Він застеріг від оманливого “перемир’я” з Росією, яке змушувало б Україну до поступок і озвучив, що майбутнє членство України в НАТО не може бути предметом перемовин з країною-агресоркою.

Тому Захід демонструє цю резолюцію, аби Росія зрозуміла, що їй не вдасться блокувати вступ України в Альянс, – зауважив Романюк

Коли саме Україна може вступити в НАТО, експерт прогнозувати не береться. Він каже, що як тільки будуть виконані всі умови, а от коли це станеться – питання відкрите.

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