Ще мінімум 3-4 роки: прогноз війни в Україні від НАТО і рішення саміту

У НАТО зробили прогноз війни в Україні. А на саміті, який зараз проходить у Вашингтоні, вже прийнято низку рішень щодо допомоги у боротьбі з російською агресією. Рішення стосуються виділення фінансів, надання літаків. Крім того прозвучала офіційна заява щодо перспектив вступу України до НАТО.

«Новини України – НСН» зібрали актуальну інформацію. Розповідаємо про головне.

Ще мінімум 3-4 роки: прогноз війни в Україні

В НАТО прогнозують війну в Україні ще мінімум на 3-4 роки, оскільки росія готова жити в умовах воєнної економіки. Тому союзники України мають бути зосереджені на тому, що їм доведеться забезпечувати Київ у довгостроковій перспективі.

Маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться. Він потребуватиме років цілеспрямованих зусиль – сказав високопосадовець НАТО

Оцінюючи здатність росії сприймати рішення влади про перехід економіки на воєнні рейки, посадовець НАТО зауважив – довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для російської економіки. Але наразі російське суспільство готове до запропонованого йому способу життя.

Вступ України до НАТО

Країни НАТО заявили, що Україна перебуває на «незворотному шляху» до членства в Альянсі, а запрошення буде надіслано тоді, коли союзники погодяться і Київ виконає всі необхідні умови.

Про це йдеться у спільній декларації, затвердженій за підсумками роботи першого дня саміту НАТО.

При цьому голова Альяснсу Столтенберг назвав членство України в НАТО найкращою гарантією безпеки

На його думку, реальні кроки і довгострокові зобов’язання НАТО щодо підтримки Києва — все це допомагає Україні наблизитися до членства в НАТО

Столтенберг запевнив, що запрошення вступити до оборонної організації українській стороні надішлють після згоди союзних держав і виконання проєкту декларацій саміту.

Я твердо переконаний, що, коли бойові дії припиняться, нам необхідно забезпечити Україні можливості для стримування майбутньої агресії з боку росії, а для цього потрібні гарантії безпеки. Такою гарантією може стати стаття 5 НАТО, яка декларує колективний захист держав, – сказав він

Генсек додав, що 2014 року рф уже йшла на порушення ухвалених домовленостей про припинення вогню, а також захоплювала українські території.

Тому я вважаю, що спосіб гарантувати, що це зупиниться — це вступ до НАТО. Програма НАТО на саміті у Вашингтоні має забезпечити відсутність затримки в постачанні в Україну, з якою країна зіткнулася наприкінці 2023 року, – сказав Столтенберг

40 мільярдів євро для України

Країни НАТО планують надати Україні протягом наступного року фінансування в розмірі щонайменше 40 мільярдів євро та гарантувати стабільний рівень безпекової допомоги.

Про це йдеться у спільній декларації з саміту Альянсу у Вашингтоні.

Ми підтверджуємо нашу рішучість підтримувати Україну у створенні сили, здатної перемогти російську агресію зараз та стримати її в майбутньому. Для цього ми маємо намір надати базове фінансування у розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійку допомогу з питань безпеки для України, – йдеться у повідомленні.

Це фінансування враховуватиме потреби України, національні бюджетні процедури країн та двосторонні безпекові угоди, які члени Альянсу уклали з Україною.

Зобов’язання охоплює витрати, пов’язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та тренувань, зокрема:

закупівлю військової техніки;

матеріальну допомогу;

витрати на обслуговування, логістику та транспортування військової техніки;

витрати на військову підготовку;

оперативні витрати, пов’язані з військовою підтримкою;

інвестиції в оборонну інфраструктуру та оборонно-промисловий комплекс України;

всі внески до трастових фондів НАТО для України, включаючи нелетальну допомогу.

Нові системи ППО і F-16

Члени НАТО зобов’язалися поставити Україні нові системи протиповітряної оборони (ППО). Про це заявив президент США Джо Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні.

Сьогодні я оголошую про історичну передачу Україні обладнання для протиповітряної оборони. Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Києву елементи ще до 5 стратегічних систем ППО. Найближчими місяцями США разом із партнерами мають намір також поставити десятки додаткових тактичних систем ППО, — сказав Байден

Крім того, вже цього літа в Україні з’являться перші F-16 від Нідерландів та Данії. Про відправку літаків повідомив на саміті НАТО у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен.

Головне про Україну із підсумкової декларації саміту НАТО

За допомогою пропорційних внесків країни НАТО мають намір забезпечити мінімальне базове фінансування у розмірі €40 млрд протягом наступного року, а також забезпечити стійкий рівень допомоги у сфері безпеки.

Ми підтверджуємо, що будемо в змозі направити Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли союзники погодяться та будуть виконані умови.

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО.

росія має негайно припинити цю війну і повністю і беззастережно вивести всі свої сили з України відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію росією української території, включаючи Крим.

білорусь продовжує сприяти цій війні, надаючи свою територію та інфраструктуру. КНДР та Іран розпалюють агресивну війну Росії проти України, надаючи рф пряму військову підтримку. Ми закликаємо КНР припинити матеріальну та політичну підтримку Росії.

Ми уважно стежимо за технологічними досягненнями на полі бою в Україні та запускаємо нові інноваційні ініціативи з нашими українськими партнерами.

Ми глибоко стурбовані повідомленнями про використання російської хімічної зброї проти українських сил.

НАТО візьме на себе координацію та передачу Україні більшій частині міжнародної допомоги у сфері безпеки.

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