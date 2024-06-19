Встановлено особу українського Захисника, якому відрізали голову російські загарбники. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін сьогодні, 19 червня.

Інформують Новини України – НСН.

Встановлено особу українського Захисника, якому відрізали голову російські загарбники

Щодо розслідування жорстокого вбивства захисника України на Донеччині, про яке стало відомо вчора. Встановлено особу загиблого. Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних, – написав Костін

Крім того, українські правоохоронці ідентифікували російських командирів, які потенційно є відповідальними за обезголовлення українського військового, поінформував генпрокурор.

Костін наголосив, що жорстоке убивство українського військовополоненого є іще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі є державною політикою Росії.

Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства, – зазначив він

Нагадаємо, напередодні генпрокурор Андрій Костін повідомив, що, за наявною інформацією, російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, а натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю – шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині.

Генпрокурор зазначив, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.

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