Російські військові обезголовили українських воїнів – Генпрокурор Костін

Повідомлення оприлюднене у мережі «Х», передають Новини України – НСН.

Нові жахливі докази злочинної політики рф, спрямованої на знищення українців. Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Злочин вчинено на Донеччині, – йдеться у повідомленні

Костін наголошує, що це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.

Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста, – написав Генпрокурор

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