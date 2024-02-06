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«Вийшла на певний час з інфополя, зайшла та притухла» – волонтерка жорстко звернулася до українців

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«Вийшла на певний час з інфополя, зайшла і притухла» - волонтерка жорстко звернулася до українців

Волонтерка Валерія Пімкіна жорстко звернулася до українців. Відповідний допис вона оприлюднила сьогодні у своєму Фейсбуці, передає НСН. Дівчина з прифронтового Краматорська, вона займається допомогою ЗСУ. Її щокувало те, чим переймаються під час страшної війни співгромадяни.

Волонтерка жорстко звернулася до українців

Валерія написала:

“Мала справи і тому випала на певний час з інфрмаційного поля.
Зайшла та притухла.
Ми завалили дію, евробачення, хейт жінки за її вагу та вигляд, мать Тереза не така вже і Тереза, жестова мова не така вже і жестова і бла бла бла.

Здається, що люди дались йобу.
В країна, де війна вже 10 років.

Ми мали завалити сайт Ірини Гук, яка робить неймовірне для військових та медиків, сайт Тати Кеплер мав лягти від перенавантаження від ваших 5-10 гривень. В Краматорську на хабі ми б не знали куди подіти бажаючих фасувати Светє медицину та вантажити коробки після роботи.

Що відбувається з людьми? Ви стоїте в черзі на курси тактичної медицини? Ви завалили сайт курсів молодого бійця? З якого ви вирішили, що ті, хто пішов захищати ваші дупи, мусить віддуватися за всю країну? Віддавати своє здоров’я та життя за вас, поки ви хейтите співачку чи ще когось?

«Вийшла на певний час з інфополя, зайшла і притухла» - волонтерка жорстко звернулася до українців

В Харкові з-під завалів дістали немовля, мертве немовля. Його матір в лікарні. Ви можете собі хоча б на одну мить уявити цей жах? Жах пекла, з якого тебе дістали живою, а твоє дитя – ні.

Війна тут, вона нікуди не ділась, але Буча, Лиман, Харківщина, Бородянка, Вишневе, все стерлось з пам’яті? Що будете робити, коли відчуєте її зловонне дихання біля свого будинку?” – питає волонтерка

Фото з особистої сторінки Валерії Пімкіної

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