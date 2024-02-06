«Вийшла на певний час з інфополя, зайшла та притухла» – волонтерка жорстко звернулася до українців

Волонтерка Валерія Пімкіна жорстко звернулася до українців. Відповідний допис вона оприлюднила сьогодні у своєму Фейсбуці, передає НСН. Дівчина з прифронтового Краматорська, вона займається допомогою ЗСУ. Її щокувало те, чим переймаються під час страшної війни співгромадяни.

Волонтерка жорстко звернулася до українців

Валерія написала:

“Мала справи і тому випала на певний час з інфрмаційного поля.

Зайшла та притухла.

Ми завалили дію, евробачення, хейт жінки за її вагу та вигляд, мать Тереза не така вже і Тереза, жестова мова не така вже і жестова і бла бла бла.

Здається, що люди дались йобу.

В країна, де війна вже 10 років.

Ми мали завалити сайт Ірини Гук, яка робить неймовірне для військових та медиків, сайт Тати Кеплер мав лягти від перенавантаження від ваших 5-10 гривень. В Краматорську на хабі ми б не знали куди подіти бажаючих фасувати Светє медицину та вантажити коробки після роботи.

Що відбувається з людьми? Ви стоїте в черзі на курси тактичної медицини? Ви завалили сайт курсів молодого бійця? З якого ви вирішили, що ті, хто пішов захищати ваші дупи, мусить віддуватися за всю країну? Віддавати своє здоров’я та життя за вас, поки ви хейтите співачку чи ще когось?

В Харкові з-під завалів дістали немовля, мертве немовля. Його матір в лікарні. Ви можете собі хоча б на одну мить уявити цей жах? Жах пекла, з якого тебе дістали живою, а твоє дитя – ні.

Війна тут, вона нікуди не ділась, але Буча, Лиман, Харківщина, Бородянка, Вишневе, все стерлось з пам’яті? Що будете робити, коли відчуєте її зловонне дихання біля свого будинку?” – питає волонтерка

Фото з особистої сторінки Валерії Пімкіної

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