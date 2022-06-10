Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан прокоментував останні заяви Путіна, у яких президент рф розкрив усі карти і прямо озвучив справжню мету війни в Україні. Допис з коментарем Корбан оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає NNS.

Голова штабу оборони Дніпра вважає ситуацію, що вимальовується, дуже загрозливою для України. Він закликає владу рішуче діяти, аби не втратити надовго території. Адже, на думку Корбана, підкріплену рядом фактів, росія готує аншлюс.

Далі пропонуємо допис Корбана без «купюр»:

“Уважно послухав останній публічний виступ Путіна, де він проводив ряд історичних паралелей та аналогій з монархом Петром I. Особливо різала слух ось ця фраза: «Петро I повертав і зміцнював території. На нашу частку також випала ця доля», – заявив Путін.

Так от, можна сказати, що з сьогоднішнього дня Путін нарешті відкрив свої справжні наміри. «Денацифікацію», якою він пудрив мозок своєму плебсу замінив терміном «повернення земель». Одним словом, Путін «розкрився». Тому що денацифікація – це був лише привід, щоб розпочати захоплення українських територій та затіяти переділ світу. Тепер він це називає ‘поверненням’.

Ну чорт із ним, із Путіним. Нам українцям його мотиви були зрозумілі ще з 2014 року, коли він затіяв гібридну війну, мотивуючи це захистом прав російськомовного населення.

Паралельно сьогодні видання «Медуза» повідомило, що на Донбасі активно працює один із кризових менеджерів адміністрації Кремля Борис Рапопорт, завдання якого об’єднати самопроголошені «ДНР, ЛНР» із захопленими територіями Херсонської та Запорізької областей в один федеральний округ у складі РФ.

Так от тепер – увага, що відбувається.

Путін збирається провести аншлюс захоплених українських територій та зробити їх частиною РФ. Як свого часу Гітлер провів аншлюс Австрії, зробивши її частиною Німеччини.

Для України це вкрай небезпечна ситуація щодо кількох обставин.

Перше. З моменту приєднання наших територій до рф Україна вестиме бойові дії вже на території нібито РФ. Це все одно, що ми воюватимемо на території Білгородської та Курської областей (хоча особисто я не проти…). І тут у Путіна розв’язуються руки, і він може застосувати небезпечніші види озброєнь.

Друге – він може оголосити загальну мобілізацію у рф.

І найголовніше – ці території ми можемо втратити на десятки років. Тому що навіть коли у Росії прийде до влади найдемократичніший президент, він не зможе повернути нам наші території. Оскільки це суперечитиме Конституції рф та «інтересам російського народу» і, як наслідок, політичне самогубство.

Звертаю увагу керівників України, які приймають доленосні для нашої країни рішення – діяти потрібно швидко, бо час грає проти нас і ми можемо на довгі роки втратити наші території.

P.S. І ще. Керівництву країни варто було б провести чистики у своєму оточенні. І прибрати не лише ідіотів, а й потенційних зрадників. Цього потребує поточний історичний момент”

На відео нижче – останні заяви Путіна